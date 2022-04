Da Palapa a Patata è un attimo potremmo dire. Eh già perchè Ilary Blasi nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di venerdì 22 aprile ci è cascata di nuovo. La conduttrice nel momento clou ha scambiato le due parole e la reazione in studio è stata davvero esilarante tanto che nel giro di poco tempo è diventata virale.

“È tornata la patata!”, ha esclamato Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa una gaffe in studio

Tutto è successo proprio quando la conduttrice ha dovuto annunciare la fatidica eliminazione con il conseguente cambio di isola: “Devi lasciare la pat…, ok la Palapa”, ha dichiarato la Blasi che è stata colta in fallo con tanto di musica di sottofondo. Sia in studio che tra gli opinionisti è scoppiata l’ilarità generale tanto che a Ilary Blasi non è servito nemmeno completare la parola.

Oltre a Vladimir Luxuria, anche Nicola Savino ha infatti scherzato: “Non poteva lasciarla lì Ilary la patata, capirai”. Lo stesso account dell’Isola dei Famosi ha twittato: “Il ritorno della patata”.

Perché “Il ritorno della patata?”

Come in molti sapranno non è la prima volta che a Ilary Blasi è “scappata” la gaffe della “patata”. Già l’anno precedente la conduttrice ha aveva pronunciato la frase “Questa sera per la prima volta vi faccio entrare dentro la patata”.

Anche in questo caso l’effetto viralità sui social era stato immediato.