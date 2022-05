L’arrivo di Beatriz sull’Isola dei Famosi nelle scorse puntate, a quanto pare, ha tirato fuori degli altarini rimasti a lungo nascosti. Roger ed Estefania durante la puntata andata in onda venerdì 13 maggio hanno avuto un confronto particolarmente acceso durante il quale nessuno dei due si è risparmiato.

Molto emblematica è stata la reazione in studio.

Isola dei Famosi, Estefania lascia Roger: “Sono troppo delusa”

La lunga discussione è iniziata con Estefania che si è detta profondamente delusa per l’atteggiamento tenuto da Roger: “Sono troppo delusa. Con Beatriz mi ha messo in mezzo a una situazione scomoda in cui non c’entravo niente con la vostra storia e penso che non sia vero che si siano lasciati definitivamente. Non torno indietro, ho deciso di finire il rapporto”.

Ha poi fatto un gesto simbolico molto forte: “Non scelgo te e ti ridò la collana…”.

Roger accusa Estefania. La naufraga si difende

Da parte del naufrago sono arrivate poi accuse molto pesanti per Estefania: “Lei è stata la prima a voler giocare con questa storia dell’amore, per piacere al pubblico…”. Ha poi proseguito rivelando di essersi a poco a poco innamorato di lei: “Ho provato a scrivere un biglietto senza telecamera perché mi mancavi davvero”.

La naufraga ha invece risposto: “Sei un bugiardo. Tu per me eri diventato un punto di riferimento qua sull’isola […] fai il tuo percorso da solo […]”.

Beatriz: “Sono due bugiardi”

Alla fine di tutto Vladimir Luxuria ha commentato amaramente ciò che è successo: “Questo è un amore solido come pasta frolla, ma chi ci crede più […] ci hanno preso in giro” Beatriz si è detta infine compiaciuta: “Avevo ragione. Non ci ho mai creduto [….]”