Sull’Isola dei Famosi c’è stato un piccolo momento di panico. Carmen Di Pietro, seppure per un attimo, ha spaventato gli altri naufraghi dopo aver emesso un urlo di terrore. Alla fine però non era successo di nulla di grave: la concorrente aveva visto infatti una lucertola sulla spalla di Marco Senise.

Immediate le reazioni dei concorrenti comprese quelle di Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo.

Carmen Di Pietro urla: la reazione di Lory Del Santo

Quello dell’Isola dei Famosi sembrava un pomeriggio come tanti, ma l’urlo a dir poco terrorizzato di Carmen Di Pietro ha immediatamente messo in allarme gli altri concorrenti del Reality. Tutto è successo proprio nel mezzo di una discussione tra Nicolas Vaporidis e Marco Senise: “Aaaaah sulla spalla di Marco no!”, sono state le parole della naufraga che ha puntato direttamente il dito verso Marco Senise.

Lory Del Santo ha esclamato: “Era una lucertola!”.

Il rimprovero di Nicolas Vaporidis

È però da Nicolas Vaporidis che è arrivata la reazione più dura. L’attore ha infatti ripreso Carmen Di Pietro: “Non fare queste cose. Non strillare così. Uno pensa che ti sei ammazzata, che ti sei tagliata una gamba con il machete. È una lucertola Carmen, non è un dinosauro”.

La naufraga ha replicato affermando che non avrebbe più urlato in questo modo: “Ho urlato ma non l’ho fatto di proposito.

Mi è venuto proprio spontaneo. Dal punto di vista di Nicolas lui ha perfettamente ragione. Perché come si dice ‘al lupo al lupo’ e magari poi la prossima volta non mi si crede più”.