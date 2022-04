Dopo le prime eliminazioni, i primi ritiri e la prima squalifica, L’isola dei Famosi 2022 è pronta ad accogliere due nuovi naufraghi: si tratta di Marco Senise e Licia Nunez.

Marco Senise e Licia Nunez all’Isola dei Famosi

Durante la puntata dell’11 aprile all’Isola dei Famosi approderanno due nuovi naufraghi, ossia Marco Senise e Licia Nunez. Il primo è noto per aver fatto parte della quadra di Forum dal 1998 al 2013, mentre la seconda è nota per aver recitato in alcune fiction tv (come Vivere e Le tre rose di Eva) e per esser stata una delle concorrenti della quart edizione del GF Vip. In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere come andranno le cose tra Licia Nunez e Marco Senise all’interno del reality show e soprattutto se uno di loro due riuscirà a portare a casa la vittoria.

Le prime squalifiche e i ritiri

La scorsa settimana ha generato clamore la squalifica immediata di Silvano Michetti dall’Isola dei Famosi (per una bestemmia pronunciata al suo arrivo al reality show) e inoltre il ritiro di Patrizia Bonetti, costretta a tornare in Italia a causa di un infortunio a lei causato dalla prova del fuoco. Per far fronte ai primi concorrenti costretti a dire addio al programma, la produzione ha deciso di chiamare nuovi vip pronti ad affrontare l’avventura e tra questi vi sono proprio Licia Nunez e Marco Senise.

Per sapere come andranno le cose per i due naufraghi una volta giunti in Honduras non resta che attendere e i fan non vedono l’ora di saperne di più.