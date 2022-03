A poch ore dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Floriana Secondi ha avuto un’accesa lite con Estefania Bernal ed è stata tacciata di bullismo.

Floriana Secondi contro Estefania Bernal

Sul calare della sera all’Isola dei Famosi 2022 hanno iniziato ad accendersi gli animi dei concorrenti e in particolare quelli di Floriana Secondi, che ha tuonato contro la modella Estefania Bernal, colpevole secondo lei di non partecipato attivamente alle faccende come gli altri concorrenti in gara.

Quando la Bernal ha provato a replicare, Floriana Secondi l’ha rimessa in riga sostenendo che il suo parere di 20enne non contasse quanto quello di lei, che ha 44 anni.

Il suo modo di affrontare la discussione non è piaciuto al pubblico del programma, che l’ha accusta di “bullismo” verso la più giovane collega. La vicenda avrà ulteriori ripercussioni? Al momento Floriana è in nomination con Zequila, e in tanti credono che potrebbe essere lei a lasciare il programma.

Floriana Secondo e il Grande Fratello

Floriana Secondi è conosciuta come ex concorrente del Grande Fratello e quest’anno ha deciso di rimettersi alla prova in un reality show accettando di partecipare all’Isola dei Famosi. In passato l’ex vincitrice del GF 3 si era scagliata contro Mediaset per averla più volte esclusa dal reality dei naufraghi.

“Allora ce l’hanno con me…Non vedo una giustificazione: la prendo ormai come una cosa personale dato che che non mi hanno presa nemmeno come riserva…”, ha dichiarato Floriana, il cui sogno è sempre stato quello di sfondare all’interno dello spettacolo.