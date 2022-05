La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 9 maggio è iniziata con una importante assenza. Tra i naufraghi mancava infatti Blind. A spiegare cosa è successo al giovane è stato lo stesso Alvin. Molti inoltre gli utenti sui social che si sono chiesti perché non sia apparso in diretta.

Ad ogni modo il giovane non avrebbe nulla di grave.

Isola dei Famosi, Blind è assente. Alvin spiega il perché

L’inviato ha annunciato che, a tenere il naufrago in via temporanea fuori dal gioco, è stata un’infezione cutanea: “Ha un’infezione cutanea. Il Dottor Marco Scarcia e la sua equipe preferiscono tenerlo 3 giorni lontano dal sole e dall’acqua salata”. Ha poi proseguito rassicurando il pubblico da casa sul suo stato di salute: “L’ho incontrato anche io personalmente e ci tiene a rassicurare tutti che sta bene”.

I precedenti

Non è la prima volta che un naufrago deve fermarsi a causa di problemi di salute. Jovana Djordjevic ha infatti abbandonato l’isola dopo aver avuto dei problemi al seno, mentre Laura Maddaloni si era assentata a causa di un malore. Più tardi aveva confessato che si era trattato di un calo di pressione.