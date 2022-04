Com’era prevedibile, la sesta puntata si è aperta con un aggiornamento sull’espulsione di Silvano dei Cugini di Campagna che, appena approdato sull’Isola dei Famosi, aveva pronunciato una bestemmia in diretta. A spiegare cosa è successo è stato Alvin. Intervenuto in collegamento, l’inviato si è fatto in qualche modo portatore del pensiero del cantante: “Ha capito”, ha dichiarato.

Isola dei Famosi, Alvin spiega cosa è successo a Silvano dopo la squalifica

L’inviato, non appena ha preso la parola, ha spiegato che Silvano ha capito di aver sbagliato. Ha anche aggiunto che l’ex naufrago si è detto dispiaciuto per ciò che è successo: “Penso di poter interpretare il suo pensiero in questo momento, ha chiesto sinceramente scusa prima di lasciare l’Isola”.

Nicola Savino: “Ha preso proprio un granchio”

Nel frattempo non si è fatta attendere la reazione dell’opinionista Nicola Savino che ha ironizzato su quanto accaduto: “Silvano ha preso proprio un granchio”.

Ad ogni modo con i chiarimenti sul caso della bestemmia del cantante è stata data un’altra domanda molto attesa ossia che fine avrebbe fatto l'”altro cugino di campagna”. La risposta è ben presto arrivata: Nick proseguirà la sua gara regolarmente e rimarrà sull’Isola.