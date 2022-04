In questa sesta puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 7 aprile, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio indossando un look “total black” davvero sofisticato. Come sempre non mancano i polsini-gioiello in tinta con l’outfit e che stanno già facendo tendenza.

Isola dei Famosi, cosa ha indossato Ilary Blasi nella sesta puntata

La parola d’ordine in questo sesto look è l’eleganza. Per l’occasione Ilary Blasi ha indossato un completo color nero. A risaltare particolarmente è il top a spalline scoperte che le dona un “effetto” da dama del ‘700. Senza fronzoli i pantoloni a zampa di elefante che le scendono morbidi e valorizzano al meglio la sua figura. Ai piedi troviamo delle décolleté con il tacco, anche in questo caso in tinta.

Menzione speciale alla sua lunga chioma bionda, che nella sua semplicità impreziosice un outfit già molto speciale.

Le reazioni entusiaste sui social

Non sono mancate, come di consueto, le reazioni sui social ed in particolare su Instagram dove i commenti sono stati per lo più entusiasti. C’è chi ha sottolineato che la sua bellezza sta crescendo sempre più e c’è chi, oltre all’aspetto esteriore ne ha valorizzato anche la sua unicità.