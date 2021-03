L’Isola dei famosi 2021 è uno dei reality show più amato e seguito dal pubblico televisivo italiano: ma quanto guadagnano i concorrenti? I vip che partecipano hanno un cachet invidiabile, oltre alla possibilità di vincere il premio finale.

Isola dei famosi 2021

La quindicesima edizione del reality show più amato dagli italiani, L’isola dei famosi, ha avuto inizio il 15 marzo 2021. Conduttrice dell’edizione Ilary Blasi, affiancata da opinionisti in studio di grande livello: Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Il montepremi finale per il vincitore dell’edizione è di 100.000 euro ma la sola partecipazione al programma da parte dei concorrenti comporta il pagamento di un cachet di tutto rispetto.

Quanto guadagnano i concorrenti

Tra i naufraghi sull’isola c’è, ad esempio, la giovane conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini Elisa Isoardi. Quest’ultima è in cima alla classifica dei guadagni: il suo cachet settimanale è di circa 15.000 euro. Il secondo posto del cachet più alto dell’Isola dei famosi 2021 spetta a pari merito a due concorrenti che incassano sui 12.000 euro a settimana. Si tratta della ex hostess ed ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani e del visconte Ferdinando Guglielmotti. A seguire ci sono i concorrenti Vera Gemma, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Giles Rocca e Roberto Ciufoli che incassano alla settimana una somma che va dai 7.000 ai 10.000 euro.

Inferiori ai 7.000 euro di guadagno invece il resto dei concorrenti tra i quali Beppe Braida, Valentina Persia e Myrea Stabile.

Per quanto riguarda la conduttrice Ilary Blasi, il suo cachet è di primo livello: per la conduzione dell’Isola dei famosi 2021 le è stato offerto un compenso di ben 50.000 euro a puntata.