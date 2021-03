Ha ereditato l’attività di famiglia diventando ben presto un grande imprenditore e facendo ottenere ai formaggi prodotti dalla sua azienda casearia numerosi premi. Oltre a essere un imprenditore, ha anche ereditato un titolo nobiliare da suo padre. Chi è il Visconte Guglielmotti e cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è il Visconte Guglielmotti

Il Visconte Guglielmotti è nato nella zona di Montalto di Castro, dove la famiglia ha impiantato la propria azienda di formaggi (“Mamma Maremma”). Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza ed essere diventato avvocato, spende qualche anno a praticare la professione di legale ma ben presto la abbandona per dedicarsi alla gestione dell’azienda di famiglia.

Nel 2014 la “Mamma Maremma”, sotto la sua gestione già da tempo, ha vinto il premio Roma come miglior ricotta della regione Lazio.

Guglielmotti, inoltre, ha ereditato il suo titolo nobiliare per linea diretta da Fra Alberto Guglielmotti, uno dei più grandi teologi italiani di fine ‘800. Il suo antenato ha scritto testi come “La grande e dettagliata storia della Marina Pontificia” e “Il vocabolario marino e militare 1889”.

Il Visconte Guglielmotti vive insieme alla madre in un grande castello ed è per questo stato soprannominato dai compaesani “Il Re di Capalbio”. Ha dichiarato di aver fatto costruire una piccola torre nel castello dove si rifugia quando ha bisogno di ricaricare le pile.

Ogni volta che è possibile, il Visconte organizza nel castello grandi feste e cene alle quali invita i più grandi frequentatori di salotti italiani.

Nel 2021, per la prima volta, il Visconte Guglielmotti fa la sua apparizione in televisione. Dal 15 Marzo, va in onda su Canale 5 “L’isola dei Famosi” condotto da Ilary Blasi e nel cast di 16 naufraghi che approdano in Honduras, insieme a personaggi come Beppe Braida o Paul Gascoigne, è presente anche il noto imprenditore.

La vita privata

Anche sulla vita privata del Visconte si sa molto poco. Quel che è certo e noto grazie ad alcune sue dichiarazioni è che non è sposato e non ha figli. Il suo sogno è di incontrare qualcuno con cui condividere la propria frenetica vita e spesso le sue feste sono organizzate proprio in funzione di questo.

Dai suoi canali social non si evince granché, i suoi scatti infatti lo ritraggono principalmente tra le mura del suo castello oppure al lavoro nella sua amata azienda.

