Isaac Ordonez, chi è: età, Pugsley, Mercoledì, Famiglia Addams

Isaac Ordonez: chi è?

Isaac Ordonez è un giovane attore americano, alle prime esperienze, che interpreta Pugsley Addams, il fratello di Mercoledì, nella serie tv di Tim Burton, in onda su Netflix.

Una serie che sta ottenendo un successo davvero incredibile, conquistando tutti i telespettatori. Il nuovo show del regista amante del dark è particolarmente cupo e ironico nello stesso tempo, curato alla perfezione, in ogni suo minimo dettaglio. Nulla è stato lasciato al caso nella serie dedicata alla primogenita della famiglia Addams, che durante tutti gli episodi sarà fedelmente accompagnata da Mano, lo storico aiutante della famiglia più gotica del mondo. Mercoledì, proprio come sua madre Morticia, inizia a sperimentare i suoi primi poteri psichici e imparerà a controllarli alla scuola Nevermore.

Il fratello di Mercoledì, Pugsley Addams, è stato interpretato da Isaac Ordonez, l’attore più giovane di tutto il cast di Mercoledì. Il piccolo Ordonez è nato a Los Angeles nel 2009 ed è un ragazzino con profondi occhi castani e capelli scuri. È davvero molto giovane ed è completamente alle prime armi, per cui un’esperienza del genere per la sua carriera è sicuramente molto preziosa. Essendo così giovane non si hanno molte informazioni sulla sua istruzione.

Probabilmente sta ancora frequentando il liceo e starà sicuramente studiando la recitazione, per proseguire la sua carriera, che è stata lanciata da un serie televisiva così di grande successo, per un inizio con il botto. La sua famiglia lo ha spinto a presentarsi a diversi casting, sostenendolo sempre nel suo sogno di diventare un attore. Ora è ancora molto giovane, ma se continuerà a studiare e ad occuparsi della sua carriera, mostrando tutto il suo talento, potrebbe davvero arrivare lontano. Un talento che sicuramente ha, visto che è stato scelto proprio da Tim Burton per vestire i panni di Pugsley. Ha calcato il set eccellentemente, lavorando a stretto contatto con star di fama internazionale, come Catherine Zeta Jones, che interpreta la madre Morticia.

Isaac Ordonez: la sua vita privata

Isaac Ordonez è ancora single ma è davvero molto molto giovane per cui è decisamente presto per avere una relazione. Il piccolo attore si impegna per affinare le sue tecniche nella recitazione ed è molto concentrato sulla sua carriera, cercando di godersi il successo ottenuto grazie ad una delle serie tv più acclamate di tutto il 2022. Il personaggio di Pugsley è stato inventato nel 1941 dal regista Charles Addams, che ha disegnato una serie di personaggi immaginari di una stessa famiglia, con la particolarità di inserirli in un contesto dark gothic, l’ideale per la creatività di Tim Burton. La Famiglia Addams è stata un successo internazionale e anche la serie dedicata a Mercoledì sta avendo lo stesso incredibile riscontro. Pare che la serie abbia addirittura battuto Stranger Thing, per questo Isaac Ordonez ha iniziato la sua carriera davvero con il botto.