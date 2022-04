Anche le modelle possono sentirsi insicure. Le ragazze apprezzate in tutto il mondo per la loro bellezza e il loro portamento, in realtà potrebbero non piacersi loro per prime. Lo racconta Ireland Baldwin, che ha voluto affidarsi ad un piccolo intervento al viso, per contrastare il suo doppio mento.

Ireland Baldwin e l’intervento al viso: il racconto su Instagram

La modella, figlia di Kim Basinger, si è aperta con i suoi fan sul suo profilo Instagram, postando una sua foto post-operatoria. Ireland si è, infatti, affidata ad un chirurgo estetico per risolvere quello che lei stessa definiva: “Un problema al viso che mi rendeva insicura.” La modella ha raccontato ai followers di aver avuto a che fare, per molto tempo, con una sacca di grasso ostinata, che formava una sorta di doppio mento: “Il motivo per cui l’ho fatto è perché avevo questa sacca di grasso molto ostinata sotto al mento, non è andata via neppure quando sono stata magrissima a causa di una serie di disturbi alimentari.”

L’intervento chirurgico e le critiche sui social

Sui social moltissime persone hanno giudicato negativamente la scelta di Ireland di sottoporsi, in così giovane età, ad un intervento chirurgico. Intervento che in realtà non è per nulla invasivo e che non prevede tagli o cicatrici. Si chiama Facetite ed è un’operazione che dura circa un’ora. I risultati si vedono immediatamente, ma i miglioramenti proseguono per poi palesarsi appieno qualche settiamana più tardi.