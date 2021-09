Intimo autunnale femminile: i trend della stagione

La lingerie, l’intimo femminile è sempre molto intrigante, non solo da acquistare, ma anche per gli uomini che amano vederlo indosso alle proprie compagne. Per questo periodo, l’intimo autunnale femminile punta a modelli e capi che inneggiano a questo periodo e alle sue sfumature in modo da essere sensuali in ogni momento. Vediamo le ultime tendenze e le offerte migliori.

Intimo autunnale femminile

In base a quanto affermano gli esperti del settore, scegliere il giusto intimo femminile significa onorare il corpo della donna. Per quanto riguarda la lingerie, la cosa importante è optare per dei capi che siano comodi, in modo da sentirsi belle e provocanti, permettendo di stare bene sia da un punto di vista fisico, quindi ad agio con il proprio corpo, ma anche psicologico e mentale.

Proprio per questa ragione, è importante scegliere l’intimo autunnale femminile che sia adatto a questo periodo optando per dei capi come il reggiseno o le mutandine che siano in un tessuto adatto in modo da proteggersi. Scegliere la lingerie giusta è importante, non solo per la comodità, ma anche per la seduzione che è una prerogativa tutta femminile.

Ovviamente la scelta dei vari capi di lingerie dipende molto dai propri gusti: alcune la prediligono decisamente più sensuale e sexy, mentre altre puntano su tessuti naturali e la semplicità. Molto importante che non si noti sotto l’abbigliamento dal momento che potrebbe rovinare qualsiasi tipo di outfit e renderlo poco desiderabile e alquanto volgare.

Per chi ha un seno molto piccolo, i reggiseni push up sono sicuramente perfetti in quanto risaltano il décolleté e le forme. Tra i capi che non possono mancare nell’intimo autunnale femminile, vi sono i body realizzati in tessuti quali la microfibra che sono contenitivi, non comprimono e rendono armoniosa la figura in modo da slanciarla.

Intimo autunnale femminile: trend

Dal reggiseno agli slip passando per i body, sono diversi i capi facenti parte dell’intimo autunno femminile da indossare in questo periodo dell’anno. Per la stagione delle foglie che cadono e delle temperature che si abbassano, sono diverse le tendenze dei vari brand da indossare in questa stagione dell’anno.

Dal pizzo al cotone seamless, è possibile puntare su diversi tessuti che sono adatti per l’autunno. I body sono un pezzo forte dell’intimo per l’autunno e si caratterizza per modelli in pizzo oppure trasparenti nei colori classici come il nero, il nude e il bianco latte che sono anche più facili da abbinare. Yamamay propoine body in pizzo e in fiore trasparenti a balconcino e senza bretelle.

Ci sono anche body senza cuciture che spariscono sotto gli abiti. L’intimo seamless, ovvero senza cuciture, è una delle tendenze della stagione autunnale, come dimostrano anche le influencer su Instagram. Si tratta di slip semplici di colore nero, ma anche le bralette in cotone che avvolgono le forme e sono molto comodi da indossare.

Non mancano poi vari set e completini per osare un po’ e intrigare maggiormente. L’intimo autunnale femminile è molto soft e si veste di colori come il rosa antico in cotone oppure celeste, una tonalità molto delicata come propone anche il set in pizzo di reggiseno e slip della linea Yamamay. Chi ama lo stile romantico e comodo può puntare sul vintage a costine della collezione di Oysho.

Intimo autunnale femminile Amazon

Per un intimo che sia all’altezza della stagione e del periodo, Amazon propone diversi modelli e capi approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare delle caratteristiche riguardo il prodotto. La classifica propone i tre migliori capi di intimo autunnale femminile tra quelli più apprezzati e indicati dalle utenti dell’e-commerce.

1)Lovable Millenium Equilibre

Si tratta di un body con reggiseno con ferretto realizzato in microfibra e tulle molto elastico. Ha una buona contenitività. Le coppe sono preformate senza cuciture che, grazie alla tecnologia Dual Beauty System, permettono di sorreggere e sostenere bene il seno per una forma tonda e naturale. In poliammide, poliestere ed elastan ha una chiusura pull on. Disponibile nei colori bianco, nero e pelle.

2)Marchio Amazon Iris & Lilly

Una bralette in cotone ed elastan che sorregge bene il seno con doppie spalline in modo da conferirgli e garantirgli la giusta forma. Ha una struttura resistente e duratura. Un prodotto ottimo per l’autunno. In vendita nei colori grigio, bianco e nero.

3)Liabel confezione 2 pezzi

Un set di due pezzi di canotta intima a manica corta in cotone, con pizzo assortito nella zona del girocollo. Realizzata con filati selezionati in lana pura merino. In cotone a contatto con la pelle e lana all’esterno. Un tessuto ottimo, di buona fattura come il marchio Liabel, segno di qualità.

Insieme all’intimo autunnale femminile, vi sono anche promozioni per l’intimo modellante che snellisce la figura.