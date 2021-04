In attesa dell’estate e della spiaggia, ci sono un paio di cose che è bene preparare. Una di queste sono le infradito da spiaggia da sfoggiare sul bagnasciuga. Vediamo i migliori modelli e le tendenze tra cui scegliere quelle da indossare in ogni occasione e momento, non solo sulla spiaggia.

Infradito femminili da spiaggia

Camminare sulla sabbia in estate è una bellissima sensazione, ma bisogna stare attenti ai sassi e ciottoli aguzzi, la banchina scivolosa e anche i vetri rotti. Per questa ragione, le infradito da spiaggia sono il tipo di calzatura perfetto per l’estate in quanto risultano particolarmente comode e adatte per questa stagione estiva.

Si tratta di un paio di calzature molto comode che lasciano traspirare il piede e si possono togliere o mettere quando si vuole passare dal tuffo in mare alla tintarella e viceversa.

Proteggono la pianta del piede, ma anche da eventuali ferite a cui si può andare incontro.

Per poter scegliere le infradito da spiaggia maggiormente adatte si consiglia di fare attenzione e valutare attentamente la comodità di questa scarpa, oltre a sceglierla in base alle proprie preferenze e allo stile in modo da poterla indossare in varie circostanze e momenti. Devono sostenere il piede dandogli sostegno ed essere adatte alla situazione.

Sono scarpe che resistono all’acqua e per questa ragione si rivelano perfette sia per la spiaggia, ma anche per la piscina. Dal momento che hanno un look informale, si possono indossare anche per fare la spesa o semplicemente camminare in spiaggia. Sono ciabattine che bisogna scegliere in modo attento, soprattutto per la spiaggia considerando che non devono essere troppo alte, ma neanche eccessivamente basse. La cosa importante è riuscire a camminarci con comodità.

Infradito femminili da spiaggia: modelli

I modelli sono talmente tanti e variegati per cui scegliere le infradito da spiaggia non è affatto facile. Sono diversi i modelli, alcuni molto colorati perfetti per la stagione estiva. Il modello samurai delle infradito è particolarmente esotico e si contraddistingue per dettagli lucenti.

Si trovano anche sandali monodito in cui s’infila soltanto l’alluce che s’indossano, non solo per la spiaggia, ma anche per la sera con una gonna lunga oppure un paio di pantaloncini corti, a seconda dell’occasione e del momento maggiormente adatto. Si distinguono anche per il tipo di colore che può essere a fantasia oppure a righe orizzontali o verticali. Le infradito da spiaggia sono scarpe che sicuramente permettono d’indossarle in qualsiasi momento in modo da fare una bella figura. Per il mare, la spiaggia sono perfette il modello classico basse.

Le infradito da spiaggia si arricchiscono anche per modelli con strass, perline, brillantini e gioielli. Un tipo di calzatura con bottoncini e pietre colorate presenti in variazioni cromatiche. Si possono trovare in tantissimi modi: semplici per chi non ama le stravaganze e non vuole stare troppo al centro dell’attenzione, ma anche più particolari.

Chi ama passeggiare sul bagnasciuga, si consiglia di optare per un modello d’infradito che abbia la suola rialzata con cinturino alla caviglia in modo da poterla regolare. Si può anche optare per modelli dotati di fascia aggiuntiva che tengano fermo il piede e che conferiscono alla camminata un maggiore sostegno e stabilità.

Infradito da spiaggia Amazon

Chi fosse interessato a un weekend al mare e ha bisogno di mettere in valigia un paio d’infradito da spiaggia, è possibile trovare le migliori tipologie sul sito di Amazon approfittando di sconti da non lasciarsi sfuggire. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare diverse informazioni in merito. Ecco una classifica con le migliori calzature per la spiaggia tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)inblu Dodo infradito donna

Si tratta di un modello di infradito da spiaggia perfetto per il mare e che si caratterizza per la comodità e la leggerezza della calzatura. Il materiale esterno è in sintetico senza chiusura e con zeppa abbastanza alta da 2.5 cm, quindi una scarpa che si addice particolarmente per una serata estiva oppure per una cena sulla spiaggia. Molto comode e resistenti. Sono belli anche i colori tra cui scegliere quella che più piace tra il giallo, blu e il fucsia.

2)Arena W Athena Hook

Un modello di scarpa o ciabatta da spiaggia e si adatta anche molto bene per la piscina. Il materiale esterno, la fodera e la suola sono realizzati in sintetico. In base alle recensioni, avvolge bene il piede e garantisce un buon sostegno e stabilità alla camminata. Dotata di un supporto plantare che non stringe ed evita al piede di scivolare. In vendita nei colori blu, fucsia e petunia, tra i tanti.

3)Roxy Costas scarpe da spiaggia e da piscina

Una calzatura che va benissimo sia per la spiaggia che la piscina. Un modello realizzato in tomaia in finta pelle multistrato con nodo a scorrimento. Il plantare è molto morbido in modo da offrire una ottima calzata. Molto comode e alla moda. Disponibili nei colori giallo tramonto, bianco e blu.

Oltre alle infradito da spiaggia, ecco alcuni dei migliori abiti da abbinare per un look al mare.