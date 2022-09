Alex Nuccetelli ha fatto sapere di esser stato querelato da Ilary Blasi dopo le sue rivelazioni sulla sua rottura da Francesco Totti.

Alex Nuccetelli querelato da Ilary Blasi

Ilary Blasi ha deciso di sporgere denuncia contro il pr romano Alex Nuccetelli, suo amico intimo e di Totti ed ex marito di Antonella Mosetti.

Dopo l’annuncio della sua separazione da Francesco Totti infatti, Nuccetelli ha svelato alcuni clamorosi retroscena sulla vicenda (senza il consenso dei due diretti interessati). Ilary ha quindi messo la pratica in mano ai suoi legali e il pr si è sfogato pubblicamente, affermando che farà ulteriori rivelazioni.

“Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi”, ha affermato il pr dopo aver ricevuto la lettera dei suoi avvocati, e ancora: “Forse mi confonde con il marito.

Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!”.

Per ora la conduttrice non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha affermato di voler continuare a mantenere la più totale riservatezza per proteggere i suoi figli.