A sorpresa Ilary Blasi ha deciso d’ironizzare sullo scandalo dei Rolex che il suo ex marito, Francesco Totti, l’ha accusata di aver rubato.

Ilary e i Rolex rubati

Qualche settimana fa al Corriere della Sera Francesco Totti ha rilasciato una controversa intervista dove, tra le altre cose, ha accusato Ilary Blasi di essersi impossessata di alcuni Rolex da lui tenuti in cassaforte.

La conduttrice ha preferito non replicare pubblicamente alle accuse del marito ma, in queste ore, ha postato sui social una story in cui ha indirizzato lo stesso Francesco Totti e ha ironizzato sulla spinosa vicenda: nelle immagini si vede la conduttrice difronte a un negozio del famoso marchio d’orologi mentre fa l’occhiolino e un gesto inequivocabile con la mano. La conduttrice non ha nascosto il suo intento volutamente provocatorio e infatti nella story in questione ha taggato proprio Totti che si vocifera si sia pentito dell’intervista rilasciata su di lei.

Le prime foto di Totti e Noemi

Nelle ultime ore Diva e Donna ha pubblicato le prime immagini in cui l’ex capitano è ritratto insieme a Noemi Bocchi, la donna con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo Ilary Blasi. I due sono stati fotografati in un ristorante di Santa Severa dove Totti ha festeggiato il suo compleanno. Con i due sarebbero stati presenti anche i rispettivi figli.