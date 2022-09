Ilary Blasi è tornata a sedurre i suoi fan con alcuni scatti bollenti condivisi via social.

Ilary Blasi è tornata a mostrarsi sui social con degli scatti sempre più audaci e provocanti dopo il suo addio al marito Francesco Totti.

Ilary Blasi: le foto bollenti

Ilary Blasi ha postato alcuni scatti bollenti sui suoi canali social e al termine delle sue stories ha inviato un bacio a un non meglio identificato destinatario che, secondo alcuni, potrebbe essere proprio il suo ex marito, Francesco Totti.

La conduttrice si è mostrata più sensuale e provocante che mai e il bacio da lei inviato potrebbe essere una sorta di provocazione contro l’ex calciatore che, di recente, ha rilasciato un’intervista scandalo sulla loro separazione.

Francesco Totti ha infatti asserito che Ilary Blasi lo avrebbe tradito e gli avrebbe rubato alcuni dei suoi preziosi Rolex prelevandoli di nascosto da una cassaforte.

Dopo quanto affermato dall’ex calciatore la conduttrice ha fatto sapere attraverso i suoi legali di non voler rilasciare dichiarazioni sulla vicenda e continuare con il silenzio a proteggere i suoi figli.

In tanti si chiedono che risvolti avrà la questione e se i due riusciranno prima o poi a raggiungere un accordo pacifico dopo quella che, senza dubbio, è stata la separazione più discussa dell’anno. Per ora sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli.