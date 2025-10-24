Il Sogno di Kim Kardashian: La Sua Strada per Diventare Avvocato

Kim Kardashian è prossima a conseguire la qualifica di avvocato, un traguardo che ha perseguito con grande determinazione e impegno.

Kim Kardashian, nota al grande pubblico per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, sta per realizzare un sogno che ha inseguito per anni: diventare avvocato. Durante un’apparizione nel programma britannico The Graham Norton Show, ha condiviso i suoi progetti futuri e la sua attesa per i risultati dell’esame di avvocato.

Un percorso impegnativo verso la qualifica

La star dei reality ha rivelato di essere convinta di aver superato l’esame di avvocato e si aspetta di ricevere i risultati entro due settimane.

Kim ha già conseguito il diploma di legge a maggio, e il suo percorso non è stato facile. Ha dovuto affrontare il baby bar, un esame preliminare, ben quattro volte prima di riuscire a superarlo.

La dedizione di Kim

Jessica Jackson, una delle mentori di Kim, ha testimoniato il suo impegno, sottolineando che ha dedicato ben 18 ore a settimana per sei anni, riuscendo a conciliare lo studio con la sua vita da madre di quattro figli e le sue attività imprenditoriali.

Questo porta il totale a 5.184 ore di studio legale, un risultato notevole considerando i suoi numerosi impegni.

Il futuro come avvocato

Nel suo intervento, Kim ha espresso il desiderio di esercitare la professione legale a tempo pieno. Ha affermato: “Forse tra dieci anni lascerò da parte la mia immagine di Kim K per diventare un avvocato di processo. Questa è la mia vera aspirazione.” La sua ambizione di crescere e svilupparsi professionalmente sembra non avere limiti.

Attività parallele nel mondo dello spettacolo

Oltre ai suoi studi, Kim è attualmente coinvolta anche nel mondo della recitazione, partecipando alla nuova serie legale All’s Fair, che vede tra i suoi co-protagonisti nomi di spicco come Glenn Close e Sarah Paulson. Durante le riprese, ha dovuto affrontare la sfida di bilanciare il lavoro sul set con i suoi impegni familiari e di studio.

“Ho dovuto essere completamente preparata, controllando ogni aspetto delle mie performance.

Lavorare con professioniste di tale calibro è stata un’opportunità unica, e ho imparato molto da loro”, ha dichiarato Kim, condividendo la sua esperienza sul set.

Le sfide personali di Kim

Oltre alla sua carriera legale e artistica, Kim ha affrontato anche momenti difficili nella sua vita personale. Recentemente, ha rivelato di aver subito un aneurisma in un episodio della nuova stagione di The Kardashians. Questo evento è stato descritto come un “piccolo aneurisma”, ma ha sollevato preoccupazioni riguardo allo stress che sta affrontando.

Nel frattempo, Kim continua a gestire la sua vita familiare, condividendo la responsabilità di crescere i suoi quattro figli con l’ex marito Kanye West. Ha commentato che, nonostante le difficoltà, è fondamentale proteggere i suoi bambini da eventuali negatività.

Un futuro luminoso

Con una carriera in ascesa sia nel campo legale che in quello dell’intrattenimento, Kim Kardashian dimostra di essere un esempio di determinazione e resilienza. I suoi progetti futuri includono la produzione di un film che inizierà a girare a gennaio e la speranza di un proseguimento della serie All’s Fair.

Kim Kardashian non solo sta per realizzare il sogno di diventare avvocato, ma sta anche dimostrando che è possibile perseguire molteplici passioni e impegni contemporaneamente, ispirando così molti a credere nella propria capacità di evolversi.