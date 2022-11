Il grande giorno è un film diretto da Massimo Venier che vede schierato il trittico più amato della comicità italiana: quello composto da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il grande giorno: trama del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il terzetto tornerà sul grande schermo il 22 dicembre 2022, regalando al pubblico nostrano una perfetta commedia da gustarsi prima delle feste di Natale.

Corredato dalle musiche originali di Brunori Sas, Il grande giorno racconta la storia di un matrimonio che si svolge in una sontuosa villa sul lago di Como. I due sposi sono Elio e Caterina, prontissimi a convolare a nozze in quello che dovrebbe essere, per antonomasia, “il grande giorno”, da cui deriva appunto il titolo della pellicola.

Accanto a loro parenti, amici e genitori, tra cui i trepidanti padri Giacomo e Giovanni.

I due si conoscono fin dai tempi della scuola e hanno intrecciato le loro vite in modo indissolubile: sono sia amici che colleghi alla Segrate Arredi, hanno condiviso vacanze, momenti belli e momenti brutti. Per loro vedere i figli sposarsi è come coronare un sogno, trasformando l’amicizia di sempre in un vero e proprio legame di famiglia.

Proprio per questo non hanno badato a spese, organizzando ben tre giorni di festeggiamenti per onorare l’unione, con tanto di chef stellati e costosissimo personale, che include un maître d’eccellenza che si fa addirittura chiamare “il Riccardo Muti del catering”.

Insomma, davvero una festa con i controfiocchi.

Sarebbe davvero tutto perfetto se non fosse che Margherita, madre della sposa ed ex moglie di Giovanni, si presenta all’evento accompagnata: con lei c’è infatti Aldo, suo nuovo fidanzato. Si tratta di un uomo estroverso, espansivo, ma talvolta inadeguato nei modi, che sembra volersi abbattere letteralmente sulla quiete del matrimonio. Sebbene Giacomo e Giovanni facciano fronte comune per arginare le gaffe di Aldo, l’uomo riesce a far emergere alcuni punti critici nella giornata perfetta e nei rapporti tra le persone presenti, fino al punto da indurre i padri-amici a mettere in discussione persino il loro legame.

Insomma Il grande giorno è una commedia in cui si svelano altarini, malcontento celato per anni, verità nascoste e la reale possibilità di essere felici solo affrontando i segreti.

Il grande giorno: cast completo del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il grande giorno, chiaramente, vede Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni dei rispetti personaggi protagonisti che portano i loro nomi.

Ma il cast della commedia è composto anche da altri nomi molto noti al pubblico, come quello di Lucia Mascino, Elena Lietti, Antonella Attili, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Francesco Brandi, Dina Braschi, Andrea Bruschi, Davide Calgaro, Marouane Zotti, Noemi Apuzzo, Matilde Benedusi, Jerry Mastrodomenico, Eleonora Romandini e Roberto Citran.

Il film vede anche la partecipazione d’eccezione di un cantante italiano molto seguito, ovvero Francesco Renga.

Il film, oltre all’apporto comico, dà anche una splendida rappresentazione del lago di Como e della zona circostante. La location scelta come ambientazione del matrimonio è Villa Melzi, a Bellagio. Infine, il film sarà distribuito da Medusa e