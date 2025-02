Il panorama attuale della moda in Italia

Negli ultimi anni, il settore della moda in Italia ha mostrato segni di crescita e innovazione, nonostante le sfide globali. Secondo recenti studi, le aziende del lusso necessitano di un numero crescente di professionisti qualificati. Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma, ha sottolineato che nei prossimi cinque anni si prevede la richiesta di 276.000 profili manifatturieri. Questo dato evidenzia come il settore non sia più un privilegio per pochi, ma un campo aperto a chiunque desideri intraprendere una carriera creativa e gratificante.

Iniziative per formare nuovi talenti

Una delle iniziative più significative è il progetto Adotta una scuola, che coinvolge oltre 50 brand in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Questo programma mira a co-progettare percorsi didattici con scuole tecnico-professionali, permettendo agli studenti di esplorare le opportunità di carriera nel settore della moda. 60 scuole in 13 regioni italiane sono state adottate, offrendo agli studenti l’opportunità di apprendere direttamente dai professionisti del settore.

Un percorso accessibile a tutti

Il sogno di lavorare nella moda non è più riservato a chi ha frequentato università prestigiose. Alessia Montelli, professoressa dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Leon Battista Alberti di Roma, ha creato un corso serale dedicato al Sistema Moda. Questo programma è stato concepito per fornire a chiunque, lavoratori e aspiranti professionisti, la possibilità di studiare e approfondire la propria passione per la moda. Grazie a questo approccio, il settore si sta aprendo a una nuova generazione di talenti, dimostrando che la creatività e la passione possono essere coltivate da chiunque.

Creatività e sostenibilità: il caso di Mida

Un esempio concreto di come la formazione possa portare a risultati tangibili è rappresentato dal brand Mida, creato da studenti del corso serale. Utilizzando scampoli di tessuto e scarti di pellame, questi giovani designer hanno realizzato una collezione che incarna l’idea di sostenibilità e innovazione. Mida, che unisce la M di moda e la sigla Ida per l’istruzione degli adulti, dimostra che con impegno e creatività è possibile trasformare un sogno in realtà. Come affermava Walt Disney: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.