Ida Platano ha perso le staffe e ha pubblicato un lungo sfogo sui social. La dama di Uomini e Donne ha ricevuto pesanti critiche e ha ammesso che da oggi in poi denuncerà le persone che si accaniscono contro suo figlio Samuele.

Ida Platano: sfogo amaro sui social

Con una serie di Instagram Stories, Ida Platano ha annunciato di aver raggiunto il limite della sopportazione. La dama di Uomini e Donne si sta godendo una vacanza in Calabria con il figlio Samuele, ma qualcuno sta facendo di tutto per rovinarle le giornate. Alcuni haters, infatti, l’hanno attaccata pesantemente, mettendo di mezzo proprio il bambino. “Insegnagli a stare composto a tavola“, “E basta, ma come lo tieni sto ragazzo, non ti vergogni” e “Sei stupida e ignorante“: questi sono solo alcuni dei messaggi che ha ricevuto la Platano.

La rabbia di Ida Platano

Ida ha esordito:

“Comunque ho fatto cambio costume, ho notato anche questa cosa, che mi scrivete verso le cinque, le sette del mattino, piuttosto che scrivere a me fate l’amore!”.

Abbandonata la dolcezza, la Platano ha sganciato l’affondo:

“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio! (…) Ma il fatto di educarlo, non sa mangiare a tavola. Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi”.

Ida Platano pronta a denunciare gli haters

La dama di Uomini e Donne ha concluso:

“Come educare mio figlio, me lo cresco nel mio modo, sarà giusto, sbagliato, conseguenze mie. Basta! (…) Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment”.

Ida ha avvisato gli haters: da oggi in poi, chiunque toccherà suo figlio sarà denunciato alle forze dell’ordine.