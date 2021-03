Tendenze unghie: come realizzare le ice nails, la nuova moda in fatto di unghie che viene dalla Corea.

Tendenze unghie: ice nails

La nuova tendenza in fatto di nail art è l’ice nails, una decorazione delle unghie che dona un effetto cubetto di ghiaccio.

Estrosa e particolare, questa nail art renderà il look unico con le sue sfumature di colore. Come spesso accade, questa tendenza unghie arriva dalla Corea – così come la moda della skincare coreana. Le ice nails vanno bene con ogni forma di unghie: da quelle più squadrate a quelle a forma di mandorla. È un effetto che però indubbiamente rende di più sull’unghia quadrata, così da dare l’effetto realistico di un cubetto di ghiaccio.

La particolarità di questo effetto è che il gel cattura la luce rendendo delle sfumature arcobaleno con delle linee geometriche. L’ice nails può essere anche intervallato da gel di altri colori sulle altre unghie, in modo da avere un effetto ancora più sorprendente.

Come realizzarlo

L’effetto 3D delle ice nails che sembrano dei cubetti di ghiaccio viene realizzato grazie all’uso di particolari polveri e gel per unghie. È sempre consigliabile, per chi è meno esperto, recarsi da un esperto della nail art per far sì che il risultato sia ottimale. Stando attenti però l’effetto tendenza ghiaccio si può ottenere anche in casa con il fai da te. Si stende dapprima sull’unghia una base di gel riflettente, che aiuterà a catturare e riflettere la luce. In seguito si procede con l’applicazione del gel di colore olografico, grazie al quale si otterrà l’effetto arcobaleno con tante sfaccettature. Infine si applica il finish, grazie al quale si ottiene un vero e proprio effetto 3D.

LEGGI ANCHE: Unghie corte: come valorizzarle e quali sono i nail art adatti