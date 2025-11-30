I Segreti di Paige DeSorbo per un Cyber Monday Indimenticabile

Non perdere i preziosi consigli di Paige DeSorbo per il tuo guardaroba e la tua bellezza. Scopri le ultime tendenze di moda e suggerimenti di stile che trasformeranno il tuo look e miglioreranno la tua routine di bellezza. Resta aggiornato sulle novità e ottimizza il tuo stile con le intuizioni di Paige!

Paige DeSorbo è un volto noto di Bravo e una esperta di shopping. Fondatrice di Daphne, ha un talento innato nel trovare articoli che arricchiscono il guardaroba. Con l’avvicinarsi del Cyber Monday, le sue scelte di acquisto diventano ancora più preziose, poiché molti dei suoi consigli sono attualmente in offerta.

Must-have nel guardaroba di Paige



Tra i capi irrinunciabili di Paige ci sono dei capri scontati del 54%. Durante un’intervista ha dichiarato: “Quando questo stile è diventato di tendenza, non riuscivo a trovare la lunghezza giusta e ho ordinato questi su Amazon.

Da allora, non ho mai indossato un’altra marca.” Questi pantaloni, disponibili in diverse colorazioni, sono diventati un vero e proprio pezzo forte nel suo armadio, tanto che anche le sue amiche non hanno saputo resistere.

Il cardigan perfetto



Un altro articolo che ha guadagnato un posto speciale nel guardaroba di Paige è un cardigan ora in vendita a soli 24 dollari. Questo capo è amato per il suo design senza colletto, perfetto per essere indossato sopra una canotta o una t-shirt.

Il suo comfort e la sua versatilità lo rendono un’ottima scelta per le giornate più fresche, rendendo ogni look un po’ più sofisticato.

Accessori e calzature da non perdere



Oltre ai capi base, Paige ha una predilezione per le ballerine lace-up, un’eccellente alternativa autunnale alle sue scarpe estive. Questi modelli non solo sono eleganti, ma possono essere abbinati facilmente a vari outfit. Inoltre, le Platform Uggs rappresentano un’ottima idea regalo dell’ultimo minuto.

Sebbene il modello originale non sia in sconto, un’alternativa simile di Dream Pairs è disponibile a soli 38 dollari, e rappresenta un ottimo dupe delle famose UGG.

Non mancano gli accessori. Paige suggerisce di completare il look con occhiali da sole in offerta, una borsa di lusso e orecchini che attirano l’attenzione. Questi dettagli possono trasformare un outfit semplice in qualcosa di straordinario.

Prodotti di bellezza da drugstore

La routine di bellezza di Paige è costellata di prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

Tra i suoi preferiti ci sono il mascara Lash Sensational Sky High di Maybelline e la matita eyeliner Define-A-Line. Paige è una grande fan del makeup da drugstore e ha affermato: “Adoro Maybelline e L’Oréal. Penso che il trucco possa essere un’ottima idea per i regali.” La sua filosofia è che prendersi cura di sé stessi non dovrebbe mai essere costoso.

Il potere del self-care



Paige sottolinea l’importanza della cura di sé, evitando termini come glow up. Sostiene che piccoli gesti quotidiani possano rendere la vita più bella e soddisfacente. Ogni acquisto, che si tratti di un nuovo prodotto di bellezza o di un capo d’abbigliamento, è un’opportunità per sentirsi meglio e più sicuri di sé.

Con i suggerimenti di Paige DeSorbo, è possibile rinnovare il guardaroba, riempire la trousse di bellezza e completare la lista dei regali per le festività. Grazie a lei, lo shopping di Cyber Monday si presenta come un’esperienza facile e divertente.











