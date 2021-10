I Maneskin verso Sanremo 2022? L’indiscrezione

I Maneskin si sono aggiudicati la vittoria del Festival di Sanremo 2021 e, secondo indiscrezioni, potrebbero essere presenti anche all’edizione 2022 dello show.

Maneskin a Sanremo 2022

Dopo aver conquistato l’Eurovision Song Contest ed essere partiti per il loro primo tour internazionale, sembra che i Maneskin prenderanno parte per la seconda volta al Festival di Sanremo, la kermesse che li ha visti trionfare nel 2021.

Al momento la questione resta solamente un’indiscrezione ma sono in tanti a sperare di vedere di nuovo la band sul prestigioso palco di Sanremo.

I contatti tra Maneskin e Amadeus

Amadeus, direttore artistico per la terza volta del famoso festival musicale, ha dichiarato di non aver mai smesso di tenersi in contatto con la band romana: “Voglio veramente bene a questi ragazzi”, ha affermato, e ancora: “Ogni tanto ci messaggiamo e mi fa piacere perché quando gli scrivo, Damiano mi risponde subito anche a nome degli altri.

Non si sono montati la testa, stanno facendo una carriera straordinaria e sono fiero di loro. Tra dieci anni saranno loro i protagonisti dei megaconcerti, saranno i nuovi Rolling Stones. Mi auguro che per me ci sia sempre un posto in prima fila alle loro esibizioni. Spero che si ricordino del vecchio zio Amadeus.”

Il conduttore sarà riuscito a ottenere la partecipazione della band anche nella prossima edizione dello show? In tanti tra i fan del gruppo sperano proprio di sì.

Maneskin e i Rolling Stones

Dopo il successo ottenuto nel 2021 grazie a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono approdati negli States e il prossimo 27 ottobre, al Bowery Ballroom di New York, apriranno il concerto dei Rolling Stones. Prima di loro, su quello stesso palcoscenico, si sono esibiti i Coldplay, Kanye West, Lady Gaga, Metallica, Robert Plant e una marea di altri famosissimi artisti.