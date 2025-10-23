I 10 antiossidanti più potenti

Ci sono elementi presenti in integratori e negli alimenti che si consumano che possono avere importanti e utili benefici per l’organismo e l’invecchiamento cutaneo. Un esempio sono sicuramente gli antiossidanti, sostanze benefiche e importanti. Qui spieghiamo come agiscono e assumerne ogni giorno.

Antiossidanti

Con il termine di antiossidanti si fa riferimento a quelle sostanze che risultano di vitale importanza dal momento che vanno a rallentare l’invecchiamento cutaneo. Sono preziosi per la salute non per il ringiovanimento della pelle ma anche dell’organismo, in senso generale.

Come si intuisce dal nome, sono contro l’ossidazione delle cellule, quindi vanno a diminuire il processo di invecchiamento. Agiscono sui radicali liberi in modo da evitare possibili danni che possono interessare sia le cellule che i tessuti. Dal punto di vista chimico, invece tendono ad ossidarsi rapidamente.

Gli integratori, per esempio, a base di antiossidanti, sono sicuramente una soluzione ottimale da assumere dal momento che rafforzano le difese dell’organismo dal punto di vista cellulare andando così a prevenire i possibili danni che si formano.

Non bastano queste sostanze ma sono necessari altri elementi.

Infatti, negli integratori è bene optare per tipologie che contengono vitamina C ed E, ma anche il glutatione passando per le bacche di goji e il maqui. Sono tutti nutrienti che combattono i radicali liberi andando a rinforzarli. Si consiglia infatti di assumerli al mattino a stomaco vuoto in modo che riescano ad assorbire rapidamente.

Antiossidanti: quali sono

Considerando che gli antiossidanti, come abbiamo visto, sono molto importanti per l’organismo e la salute, bisogna anche capire quali sono in modo da capire come agiscono.

I più potenti sono infatti:

1.Glutatione: il più potente proprio perché neutralizza i radicali liberi

2. Astaxantina: ha origine dalle microalghe di colore rosso

3. Resveratrolo: polifenolo che si forma da alcune piante come la vite, le more e il cacao

4. Catechine: come si intuisce dal nome, si trovano nel tè verde Matcha

5. Carotenoidi: non è altro che la vitamina A presente nella verdura dalla foglia verde e frutta di colore giallo-arancio

6.

Vitamina C: si trova in agrumi come limoni e arance ma anche in pomodori, peperoni, ecc.

7. Coenzima Q10: una sostanza che ricorda molto la vitamina

8. Licopene: sostanza che si trova nei pomodori

9. Acido lipoico: nelle patate, i broccoli, gli spinaci, le carni rosse, ecc.

10. Selenio, rame e zinco: sono elementi nelle spezie e nella frutta secca mentre lo zinco nel latte.

Considerando tutti questi elementi, gli antiossidanti si trovano anche nei cibi e quindi sarebbe meglio consumare alimenti a base di questo nutriente in una dose di almeno 5000 Orac al giorno.

