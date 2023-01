Dal 13 gennaio 2023 su Amazon Prime Video si è aggiunta in catalogo Hunters 2. La seconda – e ultima – stagione dei cacciatori di nazisti ha coinvolto un grandissimo numero di persone e sono tante le emozioni che si legano alla serie.

Ma che cosa succede nella seconda stagione e che cosa accade nel finale?

Hunters 2: il finale di stagione e altre vicende

La storia di Hunters 2 prosegue dal finale della stagione precedente. I filoni temporali sono due e sono paralleli. Nel primo filone che va dal 1972 fino alla morte di Ruth nel 1977 compare Al Pacino, mentre nel secondo filone, ossia il presente 1979, Offerman è stato scoperto essere Zuchs, ormai morto, ma tutta la sua squadra di cacciatori è sparsa per il mondo.

A riunire il team di hunters ci pensa Millie, sempre insoddisfatta di come avviene la gestione (e i rispettivi processi) degli ex nazisti nascosti negli USA.

In Argentina, nel frattempo, Adolf Hitler ed Eva Braun dirigono tutte le operazioni, ma quando Jonah viene a sapere della situazione, insieme a tutti gli altri cacciatori, per loro ha inizio la caccia al bersaglio principale.

Per la maggior parte di Hunters 2 Jonah e i cacciatori hanno un lieto fine.

Jonah sposerà la sua Clara per mezzo di una cerimonia ebraica in onore di sua zia Chava, uccisa proprio durante la cattura di Hitler. Millie, Harriet, Lanny, Mindy e Joe si trovano tutti al matrimonio, ma che cosa succede poco tempo dopo? Harriet porterà a Jonah la prova del coinvolgimento di Meyer nell’omicidio di Ruth, regalandogli finalmente la pace che da tempo desiderava.

Molte persone si staranno però chiedendo: chi è l’uomo che Jonah vede alla fine di Hunters 2? Stando alle parole di Harriet verso Jonah: “Il male non riposa. Il male non va in pensione […]” viene spontaneo pensare che l’uomo tedesco che Jonah vede durante la sua luna di miele a Miami porti con sé qualche segreto. Che il viaggio a Miami sia stato scelto da Jonah per mettere in atto un’ultima importante vendetta? Questo non ci è dato saperlo, ma la curiosità è altissima.

Ci sarà una terza stagione di Hunters?

La notizia è ufficiale: Hunters 3 non si farà. La seconda stagione è anche l’ultima e i cacciatori di nazisti hanno concluso la loro missione negli ultimi otto episodi pubblicati su Amazon Prime Video. Il motivo di tale scelta non è stato esplicitato, ma l’idea di concludere la serie-tv alla seconda stagione era già stata confermata da diverso tempo.

Considerando dunque la situazione, per chi ancora non avesse avuto modo di vedere la serie, è bene ricordare che Hunters e Hunters 2 sono disponibili alla visione su Amazon Prime Video, la piattaforma streaming collegata al servizio Prime di Amazon. Per potervi accedere è ovviamente necessaria l’iscrizione a Prime, che prevede il pagamento di una quota annuale (aumentata nel 2023). Prime, oltre a dare la possibilità di accedere all’ampia biblioteca streaming di contenuti video, offre anche numerosi vantaggi per quanto riguarda gli acquisti su Amazon (come consegna rapida, sconti etc.)

I cacciatori vi stanno aspettando, correte a conoscerli.