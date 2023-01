Il gruppo dei cacciatori sta per tornare: Hunters 2 arriva il 13 gennaio 2023 su Amazon Prime Video e non vede l'ora di raccontare vendetta e giustizia

La seconda stagione di Hunters è in arrivo su Amazon Prime Video: i cacciatori di nazisti stanno per tornare e non mancheranno colpi di scena e adrenalina.

Dopo il lancio della prima stagione avvenuto a febbraio 2020 e il suo grande successo, il secondo capitolo della serie-tv è già attesissimo: scopriamo insieme la trama e altri dettagli a riguardo.

Hunters 2: la trama della seconda stagione

La seconda stagione di Hunters riprenderà dallo scioccante finale della prima, con lo stupore collegato alla scoperta dell’origine del male: Adolf Hitler non è morto.

I nazisti tenteranno di istaurare il Quarto Reich nell’America degli anni ’70 ma si ritroveranno il noto gruppo di cacciatori che da sempre lotta per eliminarli.

La vendetta continua a essere l’elemento portante di tutta la narrazione; l’eclettica squadra di cacciatori si immergerà in una nuova e sanguinosa avventura sia per portare tutti i nazisti verso la sconfitta, sia per ostacolare il loro nuovo piano criminale.

Hunters 2 è ambientata nel 1979, ma seguirà una storia raccontata in due linee temporali differenti. La prima, ambientata nel passato, esplorerà i pregressi di Meyer Offerman (interpretato dal grande Al Pacino), e la seconda ambientata proprio nel 1979.

Non mancheranno colpi di scena, rivelazioni e attimi di totale tensione: i cacciatori di nazisti sono pronti a vendicarsi, ancora.

Quando esce Hunters 2 e dove vederlo

Manca davvero poco all’uscita della seconda stagione di Hunters.

Se volete essere perfettamente in tempo, la data da segnare in agenda è quella del 13 gennaio 2023.

Hunters 2 arriverà direttamente su Prime Video, il servizio streaming collegato ad Amazon che propone una vastissima libreria di contenuti video (film, serie-tv, cartoni, documentari etc.) originali e coinvolgenti.

Per potere accedere alla piattaforma, quindi, basterà iscriversi: il sito offre la possibilità di fare una prova gratuita di 30 giorni dopo i quali l’utente deciderà se procedere con il pagamento mensile o annuale o se, al contrario, eliminare l’iscrizione.

Si ricorda che il pagamento mensile è di circa 4.99 €, mentre il pagamento annuale è pari a circa 36/38 €.

Il cast di Hunters 2: gli attori e le attrici della serie-tv

Con altissima probabilità il cast di Hunters 2 proporrà gli stessi personaggi della prima stagione, ma non si escludono nuovi ingressi interessanti. Il volto del protagonista sarà interpretato d Logan Lerman (Percy Jackson, ve lo ricordate?), che in Hunters 2 vestirà i panni di Jonah Heidelbaum, un giovane pronto a entrare nel team dei cacciatori di nazisti.

Insieme a lui ci sarà anche Josh Randor, Carol Kane, Lilian Kaushtupper, Murray Markowitz, Kate Mulvay, Tiffany Boone, Louis Ozawa, Jerrika Hinton, Greg Austin, Dylan Baker e Lena Olin. Infine, ma non per importanza, il grande iconico Al Pacino, nei panni del Fantasma. Se bene ricordate, infatti, nel finale della prima stagione Offerman muore; questo significa che il suo personaggio potrebbe ritornare in Hunters 2 attraverso diversi flashback. Non ci resta che attendere il 13 gennaio 2023 per scoprire tutta la storia.

Hunters 2 è pronto a riprendere le armi e a innalzare un grido all’unisono, quello che ha nome vendetta e che profuma di giustizia.