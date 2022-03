Festa della donna 2022: i migliori regali e idee

L’8 marzo è la giornata dedicata alla festa della donna, una celebrazione dedicata all’essere femminile. Le mamme, le nonne, le amiche, le sorelle festeggiano questo giorno con doni, regali e cene per trascorrere del tempo insieme. Qui una panoramica su alcune idee regalo e consigli maggiormente adatti da regalare.

Festa della donna

Manca davvero poco e poi si celebra la festa della donna, una giornata interamente dedicata all’essere femminile con tantissime iniziative per celebrarla nel modo migliore possibile. La festa della donna si celebra ogni anno l’8 marzo ed è l’occasione per riflettere e ricordare le condizioni delle donne in qualsiasi ambiente e lottare contro le diseguaglianze in cui è ancora protagonista.

Una giornata che è stata istituita nel 1908 per commemorare la morte delle operaie in una fabbrica di New York.

Secondo alcuni, sarebbe solo una leggenda in quanto sarebbe legata a un incendio divampato in una fabbrica di Chicago dove, a seguito di uno sciopero, molte donne morirono bruciate vive.

Nel 1910, nella capitale danese, si è pensato di istituire una giornata internazionale completamente dedicata alla donna da celebrare a partire dall’ultima domenica di febbraio. Una usanza che, con il tempo si è un po’ persa, per via dell’avvento della Prima Guerra Mondiale che ha interrotto qualsiasi celebrazione.

La Festa della donna ha cominciato a celebrarsi nel 1922 con la mimosa che è il simbolo, scelta come ricorrenza. In questo giorno, moltissime donne decidono di prendersi una giornata dedicata a loro per rilassarsi o uscire a cena con le amiche. La mimosa è stata scelta anche perché fiorisce nei primi giorni di marzo e da allora si celebra questa ricorrenza dedicata alle donne di tutto il mondo.

Festa della donna: consigli

In occasione della festa della donna sono tante le iniziative, le idee regalo e anche i consigli che si possono fare alle amiche, alla propria mamma, alla nonna o alla sorella per omaggiarle. Per chi vuole sorprendere le amiche o la propria mamma, sono tante le idee e i suggerimenti da fare per l’occasione. Alcuni musei organizzano, per la giornata dell’8 marzo, l’ingresso gratis o a prezzo ridotto per tutte le donne che si presentano a visitare le mostre.

Una foto ricordo con i momenti più belli insieme o prodotti beauty come maschere per il viso, lozioni per il corpo o trousse sono tantissimi i doni adatti per migliorare il proprio aspetto e abbellire la propria immagine per l’occasione. Alcuni e-commerce propongono degli sconti su profumi, prodotti beauty e cosmetici dedicati nel giorno in cui si celebra la donna.

Per esempio, il sito di Sephora propone fragranze e cosmetici a un prezzo ridotto del 50% oppure è possibile anche regalare una gift card in modo da lasciare ampio margine di scelta e optare per quello che risulta essere maggiormente gradito. Per la propria ragazza, è possibile optare per un mazzo di fiori con mimosa, rose e molto altro per omaggiarla.

Alcuni noti e-commerce come Colvin propongono degli sconti e delle offerte di cui approfittare per realizzare dei bouquet perfetti per omaggiare la donna. Un profumo, ma anche un libro del suo scrittore preferito oppure un biglietto del concerto del suo cantante o gruppo sicuramente la renderà felice. Sono tantissimi i doni che permettono di farla sentire importante in questo giorno.

Festa della donna Amazon

Una festa che si celebra anche sul noto e-commerce di Amazon grazie a tantissime idee regalo che si trovano a prezzi stracciati. Se si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni relative al prodotto. Qui sotto i migliori consigli e idee regalo sulla festa della donna con una breve descrizione di ogni singolo articolo.

1)Baci Perugina peluche festa della donna

Un orsacchiotto con una mimosa finta insieme alla confezione di Baci perugina in edizione limitata. Un omaggio che unisce sia la dolcezza del cioccolatino, ma anche il fiore, la mimosa dedicato alla donna per questa occasione. In questo modo si sorprende la propria donna con qualcosa di dolce e romantico al tempo stesso.

2)Tommy Hilfiger Party Honey

Per qualcosa di caro e lussuoso, questa borsa a tracolla del noto marchio Tommy Hilfiger sicuramente farà impazzire la partner. Una borsa dalla forma rotonda in sintetico con chiusura a cerniera. Disponibile sia nel colore blu che argento in sconto con il 35%.

3)YMing set regalo di candele profumate

Un set che comprende diverse candele profumate alle fragranze di fresia, rosmarino, lavanda e vaniglia francese. Un set dai profumi molto forti adatti per alleviare l’ansia e per l’aromaterapia. Adatte per candele yoga, bagno, ecc. In cera di soia e naturali. Rilassano e alleviano lo stress. In vendita con il 15%.

Per chi ancora non ha idee su come festeggiare e cosa fare durante la festa della donna, ecco alcuni validi suggerimenti.