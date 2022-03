Cosa fare durante la festa della donna: idee e consigli

La Festa delle Donne non è amata da tutte, per via di facili costumi con cui molto spesso ci si scontra, ma nonostante questo l’8 marzo rimane un giorno in cui si lasciano a casa mariti e fidanzati e lo si trascorre con le proprie amiche oppure si possono prendere delle ore libere per noi stesse.

Ma cosa fare allora durante la Festa della Donna? Sicuramente andare in un ristorante non è obbligatorio, l’importante è stare bene ed essere rilassate anche organizzando un aperitivo in videochiamata. Le idee sono tante e varie. Ecco i nostri suggerimenti per trascorrere la festa della donna da sola o in compagnia.

Cosa fare durante la Festa delle Donne con le amiche

Ecco tutte le idee maggiormente sperimentate per la festa della donna in compagnia:

Pigiama party al femminile: non c’è un’età in cui si diventa troppo grandi per un pigiama party! Esso è considerato un momento di condivisione con persone a cui vogliamo bene, con cui vogliamo trascorrere del tempo, con cui abbiamo in comune degli interessi. Ecco perché organizzare un pigiama party con le amiche è sempre giusto ed è sicuramente molto facile ed economico da organizzare: basta un po’ di musica, dei drinks o un buon vino e qualcosa da sgranocchiare ed il gioco è fatto!

Serata cinema: Raggruppate tutte le amiche cinefile, scegliete un film acquistate i biglietti e i pop-corn! Adesso non dovete far altro che dedicarvi alla vostra perfetta serata cinema. Per le più pigre, la serata cinema può essere organizzata in casa. Importante è però ricreare la magia del grande schermo. Cosa fare? Chiudete le imposte e lasciate accesa una luce fioca, avvicinate divano e poltrone e siete pronte per il vostro film in prima fila. Non dimenticate i pop-corn!

Serata alle terme: un modo diverso per passare una serata con le amiche, a mollo nell'acqua tiepida, tra chiacchiere e risate e il senso di relax che piano piano si impadronisce di te.

Spa e massaggi: idromassaggi, saune, sale relax, hammam, bagni di vapore, percorsi sensoriali e massaggi personalizzati. Tutto ciò di cui avete bisogno in questa giornata tutta al femminile.

Aperitivo e concerto: una serata all'insegna della musica con un bel concerto e aperitivo.

Cena homemade: cosa c'è di meglio se non una cena preparata con le amiche tra chiacchiere e risate. in sottofondo una buona musica un'ottima bottiglia di vino rosso!

Cosa fare da sola

Non sempre si ha la possibilità di fare una reunion con le amiche, a causa di impegni lavorativi o a causa della distanza, ma non deprimetevi. Ecco delle valide alternative: