Festa della donna: idee regali per la propria amica

La Festa delle Donne è l’occasione perfetta da trascorrere con le proprie amiche ma anche per scambiarsi un piccolo dono per esprimere il nostro affetto e per renderle felici.

Festa della Donna: regali da fare alla propria amica

In questa giornata tutta al femminile.

piuttosto che regalare una semplice mimosa o dei cioccolatini perché non sorprendi la tua amica? Abbiamo deciso, infatti, di consigliarvi dei fantastici regali pensati apposta per stupire e rendere felici la vostra migliore amica, a seconda dei gusti e delle sue passioni. Con le nostre idee regalo, che vi mettiamo a disposizione, il successo è assicurato! Buona Festa della Donna a tutte voi!

Gioielli

Potreste regalare un semplice bracciale personalizzabile da portare tutti i giorni, inciso con una frase della vostra canzone preferita o un pensiero che vuole dedicarle; un paio di orecchini o degli anelli.

Stampa su tela

Un’ottima idea regalo è la stampa su tela di una vostra foto importante. Può essere la foto di voi due, di un posto a voi caro o di una vacanza fatta insieme. Magari non vivete più nella stessa città ma in questo modo lei ti avrà sempre con te.

Album fotografico

Se sei indeciso su cosa regalare alla tua amica, il modo migliore per risolvere questo problema e acquistare un album fotografico e riempirlo di vostre foto.

Sarà uno dei regali migliori e duraturi che la vostra amica potrebbe ricevere.

Puzzle personalizzato con foto

Tra i regali creativi per la migliore amica potresti stampare una vostra foto su un puzzle, sarà un pensiero divertente e allo stesso tempo un bel ricordo.

Giornata in un centro benessere

Una pausa all’insegna del relax assoluto è d’obbligo. Regalatevi un’intera giornata in un centro benessere, dove potrete rilassarvi completamente e staccare la spina dagli impegni quotidiani.

Peluche che si scaldano in microonde

Se avete un’amica freddolosa un’ottima idea regalo è uno Warmies. Sono peluche che si scaldano nel microonde o nel forno tradizionale e, grazie alla loro imbottitura estraibile, possono conservare a lungo il calore, allietando così la vostra amica.

Cosa regalare ad una amica che ha tutto?

A tutti noi è capitato di avere quell’amica che riesce a metterci in crisi più di altre persone nello scegliere il regalo. Il motivo? Ha già tutto. Ma la verità é che per una donna non ci sono limiti. A tal proposito vi consigliamo di considerare una esperienza oppure un’attività da poter condividere e trascorrere il tempo insieme.

Giornata in un salone di bellezza

Perché non trascorrere una giornata in un salone di bellezza? Andate in un salone che più vi piace e prenotate trucco, parrucco ed estetista e dedicatevi esclusivamente a voi.

Corso di cucina con degustazione

Regalale un corso di cucina al termine del quale potrà gustare i piatti preparati e brindare con un buon calice di vino.

Weekend

Cosa c’è di meglio di un bel weekend insieme alla propria amica? La scelta è molto vasta e varia. Potete andare a visitare una città d’arte oppure andare al mare a rilassarvi, in montagna per godervi la natura o in tantissimi altri luoghi che più desiderate.

Trekking

Se la tua amica ama le lunghe passeggiate in mezzo alla natura, organizza un’escursione trekking io aggiungiti a gruppi organizzati. E dopo una bella passeggiata, non scordarti di un buon pranzo con una vista mozzafiato.