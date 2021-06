Le tendenze per l’estate 2021 riguardano anche i capelli. Tra colorazioni rosse o fluo troviamo anche un più naturale l’honey lemon. Un colore particolare che ha spopolato grazie alla diffusione sui social network, come già è successo per molti altri trend, e alle famosissime star internazionali che lo hanno provato per noi, come l’attrice Lucy Hale.

Ma da che colori sono composti i capelli honey lemon? E a chi stanno bene? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Capelli honey lemon

Come si può intuire dal nome, l’ispirazione per la nuova tendenza dell’estate in fatto di capelli, arriva dall’unione di due diverse tonalità dello stesso colore, ovvero il giallo del limone e quello del miele. Attenzione però, quando diciamo “giallo limone”, in questo caso intendiamo la parte interna dell’agrume e non la buccia, che ha un colore decisamente più acceso e per niente naturale per la nostra chioma.

La colorazione dei capelli honey lemon quindi è ottenuta da questa miscela di diverse sfumature di biondo da mixare come più ci piace: da quello più chiaro e freddo, a quello più aranciato e caldo. Una combinazione che rende questa tendenza ideale per mettere in risalto l’abbronzatura.

Capelli honey lemon: a chi stanno bene

I capelli honey lemon sono perfetti per chi ha già una base bionda, ma li può provare anche chi parte da una tonalità decisamente più scura come il castano.

A renderlo così versatile è lo stesso mix di biondi da dosare a piacimento, in base alle proprie esigenze o perché no, anche alle nostre preferenze, scegliendo di dare risalto al biondo più caldo oppure a quello più freddo.

Ma se si vogliono rispettare le “regole” dell’armocromia, create apposta per mettere in luce i nostri punti forti, è bene sapere che i capelli honey lemon dalle tonalità più fredde stanno meglio a chi parte già da una base bionda e ha una carnagione chiara o tendente al rosato. Mentre per le castane, con pelle tendente all’olivastro, la tonalità di honey lemon più calda dona al capello un effetto più naturale e sicuramente più facile da gestire.

Capelli honey lemon: la tendenza lanciata dalle star

A lanciare i capelli honey lemon tra le tendenze dell’estate 2021, come dicevamo, è stata l’attrice Lucy Hale che dai capelli lunghi e corvini, con cui la ricordiamo interpretare Aria Montgomery per la serie tv di successo “Pretty little liars”, ormai da tempo si è votata al biondo e ad un più pratico wavy bob.

Ma anche la cantante ed imprenditrice Jennifer Lopez, prima della stessa Lucy Hale, aveva già lanciato il biondo tra le tendenze della bella stagione. Sdoganando anche quel particolare contrasto tra una carnagione leggermente più scura e il capello più chiaro, che fa molto estate.

Come truccarsi per esaltare il colore

Per un colore che vuole imitare un effetto naturale come l’honey lemon, anche il make up non dovrà essere esagerato. Una volta steso il fondotinta o la bb cream di un colore molto vicino al nostro incarnato, andremo a truccare gli occhi in base al colore dell’iride. Se castani infatti, si dovranno prediligere ombretti caldi, più freddi invece per occhi azzurri o verdi. Da non sottovalutare l’effetto di un tocco di ombretto metallizzato all’interno della palpebra superiore, che sia oro, ramato oppure argento. Per le labbra invece, meglio evitare tinte o rossetti dalle tonalità troppo accese o scure, meglio invece tinte color nude.