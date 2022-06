Desiderate una chioma femminile luminosa, in parte vintage, ma comunque in tendenza? Allora non vi resta che scegliere la tecnica delle Hollywood waves, già assai diffusa dalla maggiore parte delle celebrità.

Il motivo? L’aura elegante dal tocco retro che fa riavvolgere il nastro del tempo fino agli anni ’70, quando i red carpet del grande cinema erano affollati da look di questo tipo e illuminavano tutta l’atmosfera.

Che cosa sono le Hollywood waves e come realizzarle

Lo dice il nome stesso, waves, ossia vere e proprie onde. Le Hollywood waves ricalcano lo stile delle grandi star del cinema hollywoodiano, dove la chioma era caratterizzata da volume e dai movimenti a “S”, o onda, appunto, uno dietro l’altro e super compatti e definiti, quasi da sembrare finti.

La tecnica delle Hollywood waves scolpisce in modo preciso i capelli e li lascia ordinati e impeccabili.

Nonostante l’eleganza del risultato finale, questo stile può essere adattatato anche alle situazioni più casual e quotidiane; basta un paio di jeans e una t-shirt e l’effetto sarà comunque glamour.

Se il look delle Hollywood waves ha fatto colpo su di voi, non vi resta che scoprire come poterle realizzare al meglio.

Sicuramente, affidarsi a delle mani esperte è quasi sempre la soluzione migliore, ma se volete divertirvi a sperimentare è giusto che sappiate qual è la giusta tecnica da eseguire per garantirvi un buon risultato.

Il primo step fondamentale è ovviamente la realizzazione dell’effetto ondulato: come? Utilizzate la piastra o il ferro, ma se avete a disposizione più tempo, potete anche utilizzare i bigodini, andando a sezionare i capelli in modo uniforme. Una volta fatto questo passaggio, che è la base da cui partire, lo step successivo è, molto probabilmente, il più importante: la realizzazione dell’ondulatura che rende le Hollywood waves così iconiche.

Dopo avere creato la base ondulata con piastra, ferro o bigodini, dovrete armarvi di pazienza e di piccoli fermagli a clip (chiamati anche becchi di cicogna, per intederci). Dopo avere spazzolato con estrema cura le onde, seguendo linee orizzontali e parallele tra di loro, applicate dunque i fermagli a clip. Per aiutarvi durante l’operazione, i migliori hairstylist consigliano di utilizzare un prodotto fissante, in modo tale che i capelli rimangano perfettamente in piega per un tempo maggiore.

Attraverso tale procedimento avrete un risultato da vere dive di Hollywood!

Se, invece, volete qualcosa di più semplice da potere sfoggiare tutti i giorni, potete sostituire i piccoli fermagli a clip con altri di dimensione maggiore. Utilizzatene 3 o 4 per lato a seconda della lunghezza dei vostri capelli e del numero di waves che volete ottenere e puntatele lungo i ciuffetti frontali.

Leggere il procedimento sembra complicato, ma vi basterà mettervi davanti a uno specchio e cominciare a sperimentare. Le prime volte sarà più lungo e tortuoso, ma con il passare del tempo la vostra mano si abituerà e affinerete così tanto la tecnica da uscire in perfetto stile red carpet come le migliori celebrità del grande cinema hollywoodiano.

Sarete le prossime Naomi Watts, Sophie Turner e Amanda Seyfried , per citare alcune celeb amanti delle meravigliose Hollywood waves.