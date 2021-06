Hennè capelli: come farli a casa

Per chi è stanca del colore dei propri capelli e vuole fare un cambio radicale, ma ha paura di rovinare la chioma, sono diverse le soluzioni che possono aiutare. Tra i vari rimedi, l’hennè capelli è sicuramente la soluzione ideale anche perché si può farla in casa senza l’ausilio di un esperto del settore.

Vediamo come fare e i prodotti da usare.

Hennè capelli

Si tratta di una tinta per capelli al naturale che valorizza il colore e la chioma. Inoltre, l’hennè capelli si differenzia da altre tinture che si trovano in commercio in quanto non ha componenti o additivi chimici, per cui è priva di effetti collaterali o controindicazioni. Prima di capire come farla a casa, è bene capire cos’è l’hennè e come funziona.

Con il termine hennè si fa riferimento a una polvere di erbe di colore verde che ha un odore molto intenso che ricorda un po’ l’argilla.

Si ricava dalla Lawsonia Inermis, una pianta nota da tantissimo tempo per le proprietà di tintura dei capelli senza danneggiarli o rovinarli come farebbero le tinte in commercio. Si usa da tantissimo nei paesi dell’India e del Medio Oriente proprio per colorare i capelli e renderli maggiormente forti e resistenti.

Ha proprietà astringenti e antimicotiche, il che la rendono l’ideale, non solo per la cura dei capelli, ma anche per la pelle e correggere alcune problematiche.

L’hennè capelli è una tecnica di colorazione diffusa un po’ ovunque e utile non solo per coprire i capelli bianchi, ma anche per dare alla chioma un colore e riflessi diversi. Grazie a questa tecnica è possibile dare al capello riflessi vibranti e luminosi.

L’hennè capelli permette di dare al capello una tonalità più scura. Sono diversi i tipi di hennè capelli: da quello rosso chiaro adatto per una chioma rossa o mogano sino a quello nero per capelli scuri passando per l’hennè biondo per esaltare i capelli chiari o riflessi dorati.

Hennè capelli: come fare

Se si usa questa tecnica di colorazione per i capelli, la chioma risulta molto più voluminosa, bella e forte, oltre che maggiormente protetta dagli agenti esterni. Per chi ha problemi alla cute, sicuramente si rivela un prezioso toccasana dal momento che ha proprietà sebo-normalizzanti e anche antiforfora. Per chi vuole affidarsi al trattamento dell’hennè capelli, ecco alcuni consigli su come farlo a casa.

Farlo in casa è conveniente e semplice al tempo stesso. Per i capelli di media lunghezza, ne bastano almeno 50 grammi, nel caso di una chioma più lunga si consiglia di raddoppiare la dose. A libera scelta, è possibile aggiungere del limone o tè per una colorazione più chiara.

Bisogna mettere in una ciotola la polvere di hennè, aggiungendo dell’acqua che è stata riscaldata in precedenza e mescolare evitando che si formino dei grumi in modo da ottenere una pasta omogenea. Si consiglia di fare attenzione a non aggiungere troppa acqua in quanto l’impasto rischia di essere eccessivamente liquido perdendo così le sue proprietà.

Bisogna poi applicarla sui capelli lavati e asciugati con un pennellino specifico per la tintura. Sempre meglio indossare i guanti dal momento che macchia la pelle. Coprire i capelli indossando una cuffia da doccia e stare in posa per un tempo che va da un’ora a un massimo di tre ore. In seguito, si sciacqua con del normale shampoo. Grazie a questo trattamento, i capelli hanno una colorazione molto naturale.

Hennè capelli Amazon

Un trattamento che è possibile fare a casa scegliendo i prodotti adatti che si trovano sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Se si clicca sulla foto si possono trovare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui presente mostra i tre migliori prodotti per hennè capelli scelti tra quelli maggiormente apprezzati dalle utenti dell’e-commerce.

1)La tradizione erboristica Forsan Hennè Neutro

Una confezione da tre di hennè a base di Cassia Obovata priva di pigmenti colorati che è particolarmente indicata per i capelli sfibrati e aridi, dal momento che rinforza la chioma. Un prodotto senza conservanti, a base naturale al 100%. Molto facile da usare in quanto basta una busta per i capelli corti e due per quelli lunghi. Lascia i capelli morbidi e lisci senza fare grumi. Non macchia e assolutamente consigliato.

2)Khadi pura hennè

Una confezione di tinta vegetale in polvere al 100% naturale priva di componenti e additivi chimici. Permette di ottenere una nuance rosso-aranciato per capelli chiari e rosso scuro per capelli scuri. La colorazione è omogenea e brillante. Gli ingredienti all’interno nutrono il capello lasciandolo morbido. Basta tenerla in posa fino a due ore a seconda del risultato che si vuole ottenere. Permette di ottenere un colore rosso brillante.

3)Biokyma henne nero Rang

Un kg di hennè per acquisire un bel nero naturale perfetto per una capigliatura castano-bruna. Una tintura che non solo colora il capello dandogli nuovi riflessi, ma copre anche i capelli bianchi. Basta diluire due o tre cucchiai e applicare sui capelli asciutti lasciando in posa per due ore circa. Prodotto consigliato e in vendita con lo sconto del 3%.

Insieme all’hennè capelli, è possibile anche usare il riflessante per una chioma ancora più bella.