Dopo l’addio alla Royal Family, Harry e Meghan Markle si sono resi protagonisti di tanti gesti encomiabili. Negli ultimi giorni, i Duchi di Sussex hanno fatto una donazione di un milione di dollari: a chi andranno questi soldi?

Harry e Meghan: donazione da un milione di dollari

Harry e Meghan Markle portano avanti i loro impegni a scopo benefico. Dopo aver abbandonato la Royal Family, i duchi di Sussex decidono in tutto e per tutto della loro vita e non sono tenuti a renderne conto a nessuno. Sono stati inseriti dal Time nella classifica delle 100 personalità più influenti al mondo, hanno aperto il One Young World Summit di Manchester, Meghan ha fortemente voluto il Global Citizen Live e Harry ha tenuto un discorso all’ONU per il Nelson Mandela Day: i duchi di Sussex sono inarrestabili.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni hanno fatto una donazione da un milione di dollari.

A chi hanno fatto la donazione?

La donazione di un milione di dollari, nata in collaborazione con Ving Project, è destinata a borse di studio per donne bisognose. Queste ultime potranno essere segnalate dai ragazzi che hanno un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. “Vi invitiamo a recarvi su Ving per nominare una donna della vostra vita che ha bisogno di una spinta finanziaria“, si legge sui documenti della donazione.

Meghan: il podcast Archetypes

Oltre alla donazione di un milione di dollari e ai progetti citati sopra, Meghan Markle si occupa del podcast Archetypes, dove ospita personaggi di un certo calibro. Con loro, cerca di demolire i tabù più comuni per aiutare le altre donne ad acquisire più consapevolezza di sé, dei propri mezzi e potenzialità.