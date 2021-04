Come rinnovare il guardaroba olfattivo in primavera: quali sono le fragranze più adatte da introdurre nella beauty routine giornaliera.

Guardaroba olfattivo di primavera

Non solo cambio dell’abbigliamento nell’armadio, la primavera comporta anche un rinnovamento del guardaroba olfattivo. I profumi infatti sono accessori del look e della beauty routine che devono adattarsi alla nostra personalità, al mood del giorno e anche alla stagione.

In occasione della primavera sono numerose le fragranze che possono adattarsi ai naturali cambiamenti che avvengono in ognuno di noi.

LEGGI ANCHE: Come fare il cambio di stagione: i consigli

Fragranze primaverili

Sono molteplici le fragranze di profumi che si adattano alla primavera, soprattutto basate sui fiori e sul senso di freschezza che essi devono infondere.

I fiori bianchi e narcotici sono un must delle fragranze di profumi primaverili. Il gelsomino, il mughetto e la gardenia sono alcuni di essi. Il trend della stagione primaverile del 2021 è la tuberosa, un fiore dal profumo molto intenso e ipnotico a tal punto che nel Rinascimento era proibito annusarlo per le giovani ragazze perché considerato tentatore e peccaminoso.

Tubéreuse Nue di Tom Ford e Gucci Bloom Profumi di Fiori sono due dei profumi in commercio che si basano su questo fiore.

La rosa è un classico delle profumazioni femminili ma oggi esistono numerose fragranze new style che colgono anche le note più fresche e verdi di questo fiore dalla bellezza intramontabile. Le note fruttate e gli accordi acquatici la arricchiscono all’interno dei profumi Delina La Rosée di Parfums De Marly Paris e L’Eau à la rose di Maison Francis Kurkdjian.

I profumi più dolci e fruttati sono perfetti per il guardaroba olfattivo di primavera. Note di fiori gialli e aldeidi abbinati alle agrumate si uniscono a rendere una fragranza adatta alle giornate di sole. Un esempio di questa fragranza è il profumo Ray-Flection di Masque Milano. Anche i frutti rossi e la pera vanno per la maggiore in primavera. In questo senso da non perdere è la fragranza firmata Mon Guerlain Sparkling Bouquet.

LEGGI ANCHE: Profumi primaverili da donna: i trend del momento