Ancora giovanissima, è stata una delle cantanti che più hanno stupito ed emozionato il pubblico e la giuria del contest made in Rai AmaSanremo. Dopo aver dedicato la sua vita agli studi musicali, appena maggiorenne inizia a collaborare con grandi nomi della musica internazionale e a esibirsi come corista in svariati concerti.

Chi è la cantante Greta Zuccoli e cosa c’è da sapere su di lei?

Chi è Greta Zuccoli, giovane cantautrice napoletana

Greta Zuccoli nasce nel 1998 a Fuorigrotta, in provincia di Napoli. A partire dall’età di 14 anni si dedica allo studio del canto presso una scuola di musica, per poi spostarsi poco tempo dopo al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli dove si dedica al canto jazz per via della sua passione per le cantanti inglesi come Norah Jones.

All’età di 18 anni, Greta fonda la sua prima band “Greta & The Wheels” con la quale si esibisce in molti locali del territorio napoletano e pubblica un primo EP. I brani estratti da questo disco ottengono discreto successo e vengono utilizzati dalla Rai come colonne sonore per diversi programmi. Grazie alla pubblicazione dell’EP di debutto, Greta incontra Damien Rice che la “ingaggia” per la sua tournee Wood Water Wind Tour nel 2018.

Nel 2019 Greta pubblica il suo primo disco composto da brani in italiano (al quale ha sempre preferito l’inglese) e nel 2020 lavora come corista per Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020. È stata forse la collaborazione con questo artista a spingerla a partecipare sempre nel 2020 al contest Rai AmaSanremo, dal quale vengono selezionati i giovani talenti emergenti che si sfideranno a Sanremo Giovani.

La partecipazione a Sanremo Giovani

Tra i 60 concorrenti in gara ad AmaSanremo, Greta Zuccoli riesce a qualificarsi nei 20 finalisti e a ottenere un posto tra le fila degli sfidanti in gara sul palco del teatro Ariston a Sanremo Giovani (in onda dal 2 al 6 Marzo).

Il brano presentato da Greta per questa competizione si chiama “Ogni cosa sa di te”. In occasione della finale che l’ha incoronata concorrente alla prestigiosa kermesse musicale, Diodato ha dedicato un post a Greta sul suo profilo Instagram raccontando di come la sua voce lo avesse conquistato:

Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa mentre ascoltavo la radio da solo, in macchina, tornando a casa nella mia Taranto. Poi, la scorsa estate ho avuto modo di capire che dietro a quella voce c’è un’anima rara, un’artista vera.

