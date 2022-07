Una donna di 37 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, che si è consumato nella notte del 23 luglio 2022 in località Amola, nel Bolognese.

Ecco tutti i dettagli che riguardano questa drammatica vicenda.

Gravissimo incidente a Bologna: donna di 37 anni perde la vita

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella notte del 23 luglio 2022 ad Amola, una frazione di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, qui è avvenuto un gravissimo incidente stradale che ha spezzato la vita di una donna di 37 anni.

Bologna, 37enne esce di strada con l’auto e muore: dinamica in corso di accertamento

La donna che è morta nel drammatico incidente che si è consumato intorno alla mezzanotte e mezza di sabato 23 luglio 2022, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo della sua autovettura e dopo un’improvvisa e violenta sbandata, è uscita di strada, finendo con la sua vettura prima in un canale e poi contro un muretto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e che adesso si stanno occupando di chiarire qual è stata l’esatta dinamica del sinistro e cosa possa averlo innescato.

Al momento si ipotizza che la donna possa essere stata colpita da un malore oppure da un colpo di sonno mentre si trovava alla guida.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di salvare la vittima dell’incidente

Tempestivo è stato sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori, in particolare dei Vigili Del Fuoco, che si sono occupati di estrarre il corpo della donna dalle lamiere dell’auto e degli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare la donna.

Al loro arrivo gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 37enne, che di fatto è morta sul colpo in seguito all’incidente.