Una 15enne, ieri, 21 luglio 2022, ha avuto un incidente mentre era in bici. La ragazza è morta oggi dopo essere stata trasportata in ospedale. Tutto il comune di Terrazzo, in provincia di Verona, è a lutto.

Travolta da un’auto mentre è in bici davanti a casa: morta 15enne

Come si apprende da Fanpage la ragazzina si chiamava Israa e ieri, alle 8.00 del mattino circa è stata travolta da un’auto guidata da un giovane che stava andando a lavorare. La dinamica non è ancora chiara. La 15enne è morta a pochi metri dal cancello d’ingresso della sua abitazione. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito gravi, tanto da essere ricoverata anche in rianimazione.

Il ricovero a Verona e il decesso

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno richiesto il supporto dell’elicottero d’emergenza. La giovane ha riportato delle ferite gravissime ed è stata trasportata presso l’ospedale Borgo Trento di Verona. I medici hanno giudicato le condizioni della 15enne gravissime ed hanno provato anche un intervento d’emergenza oltre a provare a rianimarla. Purtroppo però Israa non si è mai svegliata ed oggi, 22 luglio 2022, ha esalato il suo ultimo respiro.

Le parole del sindaco di Terrazzo

Il comune di Terrazzo è sconvolto dalla notizia appena appresa e il sindaco del comune del Veronese ha espresso il suo dolore in poche parole ma significative: “Siamo stravolti e addolorati, tutti abbiamo sperato che Israa potesse farcela“.