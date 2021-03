Le donne amano le gonne, di qualunque lunghezza e colore. Per la stagione che si sta avvicinando, sono diversi i modelli di gonne primaverili che le donne possono sfoggiare lasciandosi ispirare dalle diverse tendenze del periodo. Vediamo quale comprare e i modelli migliori.

Gonne primaverili

Lunghe, corte, a vita alta, a portafoglio, a tubino sino ad arrivare ai modelli a ruota, sono tantissime le gonne primaverili da indossare in questo periodo dell’anno. Le gonne primaverili sono un capo versatile che si adatta a ogni occasione e momento, che sia il giorno oppure la sera. Un capo d’abbigliamento molto femminile e anche elegante che dà un tocco di classe a qualsiasi look che si vuole sfoggiare.

La cosa importante è scegliere il modello adatto che rispecchi il proprio stile e che sia in linea con il fisico. Per chi non è molto alta, le gonne con spacco dalle linee morbidi e fantasie varie sono l’ideale da indossare con infradito e sandali a tacco alto. Per una statura di questo tipo, non sono consigliate le gonne sotto il ginocchio o troppo corte. Chi ha un fisico curvy, può puntare su gonne primaverili morbide evitando le linee troppo aderenti.

In primavera si prediligono gonne leggere che rendono i look freschi e in linea con la stagione. Dalle longuette sino alle gonne plissettate passando per i modelli corti come la mini gonna, oppure le black skirt, è solo un esempio di questo capo perfetto da indossare durante la stagione primaverile.

In primavera non possono mancare i fiori, quindi le stampe colorate, naturali, dalla fantasia floreale, sono l’ideale da indossare. I motivi floreali piccoli, grandi, minimal sono i grandi protagonisti delle gonne primaverili di quest’anno.

Gonne primaverili: modelli

Per chi ancora non sa quale gonna comprare da sfoggiare nelle varie occasioni, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze per capire quali modelli propongono gli stilisti per quanto riguarda questo capo da indossare in primavera. Le gonne primaverili da sfoggiare sono a vita bassa oppure affusolate e lunghe sino ai piedi a richiamare i modelli degli anni ’90.

La minigonna continua a essere la protagonista assoluta insieme ad altri modelli con ruches e volant e tulle colorato. Per chi ha un fisico longilineo e un addome piatto, le gonne a vita bassa sono perfette anche perché conferiscono un andamento sinuoso e sensuale alla figura.

La minigonna si presenta in modelli a vita bassa come fosse una fascia molto ridotta ed essenziale che lascia una sorta di vedo non vedo negli occhi di chi guarda. Colorate o dal morbido suede, sono un capo che sicuramente cattura l’attenzione durante la stagione primaverile.

Chi è nostalgico degli anni ’50 e vuole rivivere quel periodo, può puntare sui modelli di gonne primaverili a ruota da indossare con delle décolleté. La gonna con spacco centrale è molto sensuale e sexy così come il modello di gonne a tulipano o a tubino per un look elegante e di grande classe. La gonna di tulle si caratterizza per ruches e tantissimi colori per indossare in occasioni eleganti, quali le cerimonie.

Gonne primaverili Amazon

Per rinnovare il proprio guardaroba in prossimità della stagione che sta per arrivare, il sito di Amazon presenta diversi modelli di gonne primaverili a basso costo e con promozioni da non lasciarsi sfuggire. Nel momento in cui si clicca sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni in merito. Qui è possibile trovare una classifica accompagnata da una descrizione dei migliori modelli di gonne scelte tra quelle maggiormente apprezzate e desiderate dai consumatori del noto e-commerce.

1)oodji collection donna gonna

Un modello di gonna plissettata che arriva sino al ginocchio realizzata in viscosa, elastan e poliestere. Una gonna a pieghe dotata di cerniera nella parte laterale. Un modello molto elegante e di classe. Dotata di una cinta che completa il design ed esalta la vita. Molto comoda da indossare in qualsiasi stagione. Si può indossare al lavoro, per eventi formali, per lo shopping, ecc. Disponibile nei colori nero, verde, marrone, blu, rosa e beige.

2)Desigual FAL_Norah gonna

Desigual propone un modello di gonna con una lunghezza che arriva sino ai piedi realizzata in viscosa e con chiusura elasticizzata. Il tessuto è morbido e non segna i fianchi. Si caratterizza per motivi floreali e veste molto comoda, come testimoniano anche le recensioni del prodotto. Disponibile nel colore blu e grigio con stampe che richiamano la primavera e con immagini di rose.

3)Emma& Giovanni – Gonna corta

Un modello di gonna corta in stile midi, un prodotto italiano realizzato in poliestere ed elastan. Una gonna con altezza poco più sopra del ginocchio. Il tessuto è liscio e morbido, quindi perfetto per la stagione primaverile. Un modello molto semplice e versatile da indossare con sandali e décolleté. Ottimo il rapporto qualità-prezzo. Si trova in una gamma di colori: nero, rosso, bordeaux, navy, verde e senape.

Tra le gonne primaverili, non possono mancare i modelli a tulipano per impreziosire il look.