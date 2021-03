Con la primavera e le belle giornate, le donne sentono il bisogno d’indossare abiti e capi più leggeri. La gonna a tulipano è un capo perfetto per questa stagione declinata in tantissimi modelli basandosi sulle ultime tendenze. Vediamo come indossarla e le offerte.

Gonna a tulipano

Si chiama in questo modo proprio perché la sua forma assomiglia a un bocciolo di tulipano. Un capo che si stringe all’altezza della vita per poi scorrere sui fianchi e restringersi nuovamente. Sicuramente la gonna a tulipano è un capo perfetto da indossare durante la stagione primaverile, non solo perché la forma ricorda il fiore, ma anche perché molto leggera e adatta a questo periodo dell’anno.

Si caratterizza per una lunghezza poco sopra il ginocchio, ma in commercio si trovano anche modelli mini. In commercio si trovano diversi modelli di gonna a tulipano con vari fronzoli, fiocchi, balze e anche tasche. Un capo del genere è perfetto per le ragazze troppo magre o per coloro che vogliono dare forma ai fianchi e nascondere le gambe troppo sottili.

Per chi è di statura bassa si consiglia d’indossarla con i tacchi.

Sono dotate di tasche cucite con tessuti spessi. Sono modelli di gonne che si trovano in colori vivaci. Dal momento che è un modello che si restringe perfettamente alla vita e gli strati della gonna a tulipano possono nascondere o drappeggiare i fianchi e le gambe.

Sono anche in voga i modelli a vita alta da accentuare con un fiocco o una cintura. I modelli di gonna a tulipano con vita alta si trovano sia nella versione mini che midi. Il colore nero si adatta a qualsiasi occasione ed evento. Si può indossarla per l’ufficio, passeggiate o anche uscite con gli amici. Si trovano anche gonne lunghe con spaccatura anteriore al centro. Diversi sono i tessuti con cui è realizzato: dal raso alla seta passando per lo chiffon.

Gonna a tulipano: modelli

Si tratta di un capo e modello molto elegante perfetto da indossare durante la stagione primaverile. Si compone di due teli che tendono a sovrapporsi e, a differenza della gonna a portafoglio, presenta un taglio arrotondato. La gonna a tulipano è romantica, femminile e dona un tocco di classe al look e all’outfit, in generale.

Per chi non sa quale modello di gonna a tulipano indossare per la primavera, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da capire quale portare durante questa stagione. I modelli dai tessuti corposi e fluidi sono l’ideale per questo capo. Per la primavera, i tessuti stampati floreali e i colori del blu, navy, ma anche grigio, viola e rosso sono l’ideale.

La moda primavera conferma il ritorno della gonna a tulipano dalle pieghe sinuose simbolo di femminilità e sensualità. Le tendenze la propongono in tantissime lunghezze diverse per accontentare i gusti di tutti. Sono tantissimi i modelli a vita alta e bassa da adattare a vari look e occasioni.

Dal momento che è un capo molto apprezzato e indossato dalle donne durante la stagione primaverile ed estiva, gli stilisti tendono a proporle in colori brillanti e particolarmente vivaci. Le tasche sono una ulteriore aggiunta sulla quale gli stessi stilisti si concentrano arricchendole di dettagli e contrasti diversi.

Gonna a tulipano Amazon

Per chi volesse indossare la gonna a tulipano durante la stagione primaverile, diversi sono i modelli che il sito di Amazon propone con vari sconti e promozioni. Nel momento in cui si clicca sulla foto è possibile visualizzare varie informazioni al riguardo. La classifica qui sotto vi propone i tre migliori modelli accompagnati da una breve descrizione scelti tra quelli maggiormente apprezzati dai consumatori dell’e-commerce.

1)oodji Ultra donna gonna a tulipano

Un modello realizzato in viscosa che tende a vestire in modo molto aderente per cui è consigliabile optare per una taglia superiore alla propria se si preferisce indossare capi più larghi. Realizzata sia in cotone che lyocell. Una gonna mini che mette in risalto i fianchi e la vita. Il tessuto è molto resistente e morbido. Garantisce una ottima visibilità.

2)Dissa D8816 gonna a tulipano

Un modello realizzato in similpelle di ottima qualità e adatto per occasioni speciali. Realizzata in tessuti quali viscosa e poliestere. Perfetta per il tempo libero e le feste, oltre ad attività all’aria aperta.

3)Fdjiau gonna per le donne

Una gonna a tulipano molto mini aderente e sexy. Realizzata in materiale morbido e leggero, setoso. Si adatta per appuntamenti o serate in discoteca. Molto versatile e adatta per essere abbinata con qualsiasi altro capo. Disponibile nel colore nero.

Alla gonna a tulipano, ecco alcune delle migliori tendenze e promozioni di scarpe primaverili d’abbinare.