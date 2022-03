Gonne primaverili: i trend del 2022

Sebbene la primavera non sia ancora giunta, cresce in molte donne il desiderio di scoprirsi e mostrare le gambe. Per poterlo fare, le gonne primaverili sono il capo adatto grazie alle tante tendenze che propongono gli stilisti. Vediamo su quali modelli puntare e le offerte online disponibili su Amazon.

Gonne primaverili

Un capo che nella stagione primaverile non può assolutamente mancare in quanto permette di cominciare a scoprire le gambe approfittando della bella stagione. Le gonne primaverili sono sicuramente un must durante questa stagione e le donne amano indossarle in qualsiasi occasione, abbinandole a giacche, camicie, ma anche scarpe con il tacco oppure stivaletti.

Un capo apprezzato in qualsiasi taglio e forma. Dai modelli midi sino a quelli molto lunghi che arrivano ai piedi alle classiche minigonne oppure alle gonne primaverili poco sopra il ginocchio.

Sono un capo d’abbigliamento di cui è impossibile fare a meno da indossare in ogni momento per essere al top in qualunque istante.

Dalla classica gonna che fluttua, un modello midi molto leggero, floreale, ma anche ricco di trasparenze per un vedo non vedo che piace sempre molto perfetta da indossare con una t-shirt aderente o un top passando per la pencil skirt, la classica gonna a tubino oppure a matita, adatta per l’ufficio, mentre il modello con spacco laterale si addice alla sera o a un incontro sensuale.

Ci sono poi le classiche gonne plissé molto lunghe, maxi, perfette da indossare per la stagione primaverile e declinate nelle varie tonalità pastello, quindi blu, rosa, ma anche in altri colori che rispecchiano il periodo. In questo caso è possibile indossarla con camicie oversize e blazer.

Gonne primaverili: trend 2022

Con la nuova stagione che si appresta ad arrivare, ci sono nuove tendenze e stili di gonne primaverili da indossare e che stanno già avendo grandissimo successo sui social dove sono molto apprezzate e ambite. Le gonne midi non sono più le regine incontrastate del guardaroba, ma sono sostituite dalle minigonne, un capo che piace sempre molto e che mette in risalto le gambe.

Tra le tendenze del 2022 per quanto riguarda questo capo primaverile, ci sono oltre alle minigonne, anche le gonne lunghe che hanno un taglio diritto e il modello con orlo asimmetrico. Si trovano anche modelli cargo, a pieghe o in stile preppy. La minigonna è un must della stagione proposta in tantissimi modi: in lino, in tweed o anche con le frange.

Le gonne dall’orlo asimmetrico sono un altro modello cult dal fascino irresistibile. Gli stilisti le propongono sia lunghe in seta, ma anche nel modello midi magari da indossare con un semplice pullover o una t-shirt di colore bianca in cotone per impreziosire qualsiasi look e adatta per il periodo estivo.

I modelli di gonne cargo sono proposti sia corti che lunghi, ma anche midi con tasche, zip e coulisse in vita. Le tasche possono anche essere laterali oppure si trovano gonne primaverili dal taglio diritto che sono un must da indossare la sera optando per un materiale in seta o satin per dare un po’ di eleganza al proprio outfit. Le gonne a preppy o a pieghe sono un’altra delle tendenze della primavera da indossare con un maglioncino o con i combat boots.

Gonne primaverili Amazon

Per comprare questo capo approfittando di sconti e promozioni varie su Amazon si trovano vari modelli adatti a ogni soggetto. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto i migliori modelli di gonne primaverili tra quelle maggiormente desiderate dalle utenti dell’e-commerce accompagnate da una descrizione dell’articolo.

1)Yassiglia gonna donne tutu

Una gonna lunga a strati in poliestere, in tessuto di ottima qualità. Molto morbida, liscia e leggera da indossare per la stagione. Una gonna a tre strati dalla vita alta elastica, lunga sino alla caviglia con tulle. Si può abbinare a gilet, sandali e maglietta per un look formale. Disponibile nei colori bianco, marrone, nero, blu scuro e cachi.

2)Yeehoo gonna corta svasata mini

Un modello di gonna corta svasata molto versatile con elastico in vita dal motivo floreale. In poliestere con chiusura a coulisse. Ha la vita alta, molto elegante e chic. Adatta per feste, shopping, ecc. Si trova nei colori beige, blu, rossa, bianca, azzurro.

3)Gonna donna eleganti primaverile

Una gonna molto lunga adatta sia per la primavera che l’estate con motivi stampati per uno stile vintage e molto fashion. In stile etnico a vita alta. Disponibile nel colore giallo e rosso. Un tessuto molto fresco e leggero per il periodo.

