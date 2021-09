Gonne autunnali: i trend del 2021

Con l’autunno appena arrivato, è giunto il momento di capire quali capi indossare per questa stagione. Tra i capi non possono assolutamente mancare le gonne autunnali, un tipo di outfit che le donne amano con le quali creare importanti look e abbinamenti.

I modelli e le tendenze sono vari e sicuramente ogni donna riuscirà a trovare il capo adatto.

Gonne autunnali

Con l’autunno che è giunto, le gonne autunnali tornano a fare bella mostra di sé per chi vuole scoprire le gambe con i tanti modelli che si trovano in commercio e nei negozi o nelle bancarelle oppure disponibili sul sito di Amazon con tantissimi modelli. Un capo a cui nessuna donna sa rinunciare e che indossa in qualsiasi stagione: dalla primavera sino all’autunno, appunto.

L’estate è un lontano ricordo, ormai, ma è possibile fare bella mostra di sé e delle gambe con alcune delle migliori gonne autunnali da indossare in questo periodo. Oltre ai modelli midi e alle classiche minigonne, si può puntare anche sulle gonne lunghe in stile gitana o gipsy che sono adatte per le più freddolose e chi non vuole scoprire troppo le gambe.

Le gonne lunghe sono l’ideale da indossare in questa stagione perché svolazzanti, di moda e di grande stile, oltre ad avere un taglio raffinato che si adatta a varie circostanze e anche outfit.

Le gonne autunnali sono un capo molto femminile, comodo, ma anche molto versatile da indossare con le temperature che cominciano pian piano a scendere.

Per i tessuti, la scelta è ampia perché si va dall’ecopelle allo chiffon sino al cotone, ma anche alla maglia o lana leggera che vanno bene per chi patisce particolarmente il freddo. Ognuna può scegliere il modello adatto a seconda del proprio fisico, stile e anche occasione.

Gonne autunnali: trend e modelli

Per questo autunno, la parola chiave è femminilità e non c’è nulla come le gonne autunnali che permette di esprimere tutta la bellezza e il fascino femminile. Per quanto riguarda questo capo, quest’anno le tendenze hanno giocato molto sia sullo stile particolarmente ricercato e raffinato, ma anche sulle lunghezze.

Uno dei modelli e delle tendenze maggiormente in voga per l’autunno 2021 è sicuramente la longuette, nota anche come pencil skirt che è la protagonista assoluta della stagione autunnale. Un classico da indossare sia di giorno che di sera e che si adatta a qualsiasi fisicità. Un vero e proprio must have dalla linea essenziale che slancia la figura enfatizzando la silhouette.

Le gonne midi e plissé sono un altro modello che accompagna anche la stagione fredda. Si trova in vari modelli. corta fino al ginocchio oppure al polpaccio o anche più lunga che arriva fino ai piedi. Si indossa sia durante il giorno, ma anche nelle occasioni maggiormente formali. Le gonne lunghe sono belle, sexy e versatili da portare sia con anfibi, ma anche con stivali alti.

Il tartan, il velluto e anche altri tessuti techno sono i protagonisti e spopolano durante la stagione autunnale per le gonne autunnali. I marchi di moda propongono gonne autunnali con spacchi laterali, pizzi e trasparenze con cintura alla vita da indossare con dolcevita nero e stivali. I modelli a matita con spacchi alterali e frontali, in ecopelle, camoscio, velluto, ecc., sono una delle tendenze top del periodo.

Gonne autunnali Amazon

Il sito di Amazon propone tantissime tipologie di questo capo approfittando di promozioni e prezzi al ribasso per le tasche di tutti.

