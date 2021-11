Riconosciuta dalla critica con uno dei premi cinematografici più importanti, Goldie Hawn ha una lunga storia nel mondo dello spettacolo. Con una carriera che l’ha vista a teatro e al cinema, scopriamo la sua storia e il percorso che l’ha portata al successo.

Chi è Goldie Hawn

Goldie Jeanne Hawn (Washington, 21 novembre 1945) è un’attrice statunitense. Cresce insieme alla madre imprenditrice, proprietaria di una scuola di danza e una gioielleria, e il padre musicista. Viene educata secondo gli insegnamenti della religione ebraica e a soli tre anni si avvicina al mondo della danza studiando tip tap.

Intorno ai dieci anni si inserisce nella compagnia “Ballet Russe” di Monte Carlo come ballerina, esordendo con lo “Schiaccianoci”.

Nel corso dell’adolescenza si avvicina poi al mondo della recitazione interpretando Giulietta nel noto spettacolo di Shakespeare in un Festival dedicato al grande scrittore. Successivamente si iscrive all’università mentre insegna danza per poi decidere di abbandonare gli studi e inserirsi definitivamente nel mondo dello spettacolo.

L’esordio di Goldie Hawn come attrice

Nel 1964 esordisce alla New York’s Wold Fair con un can can per poi iniziare ufficialmente a lavorare come ballerina. Ottiene poi alcune parti sulla CBS per “Good Morning, World” dove interpreta il ruolo della classica bionda stupida creata secondo i cliché. Nel frattempo conosce il ballerino Gus Trikonis con cui inizia una storia d’amore e con cui per altro recita in “West Side Story”.

Tra i progetti rilevanti di questi anni si ricordano anche ruoli cinematografici in film quali “M’è caduta una ragazza nel piatto” o “Fiore di cactus”. Con quest ultimo prodotto ottiene il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista permettendole di ottenere grande successo. Dopo questa parte partecipa a ultieri progetti e nel frattempo, separatasi dal primo amore, si unisce al musicista Bill Hudson con cui mette poi al mondo due figli (tra cui la nota attrice Kate Hudson).

Si dedica negli anni a venire a numerose pellicole capendo poi di avere bisogno di un periodo di pausa. Torna a recitare verso la fine degli anni Settanta ottenendo alcune parti che la riportano nuovamente sotto i riflettori tra cui “Gioco sleale” con Chevy Chase o “Viaggio con Anita” con Giancarlo Giannini.

Goldie Hawn e il successo nel mondo dello spettacolo

Nel 1980 prende parte al varietà “Goldie and Liza Together” con la grande Liza Minnelli ottenendo per questo progetto ben quattro candidature agli Emmy Awards. Parallelamente recita nella commedia “Private benjamin” ottenendo la sua seconda nomination al Premio Oscar.

Negli anni successivi decide di sperimentare strade diverse avvicinandosi al genere thriller con “Doppio inganno” o prendendo parte al film cult “La morte ti fa bella” insieme a Meryl Streep e Bruce Willis. Dopo un periodo di distacco dovuto alla difficile malattia della madre torna in scena con “Qualcosa di cui…sparlare” lavorando come produttrice.