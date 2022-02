Si sa, i social network sono veri e propri fabbricatori di tendenze, soprattutto se si tratta di moda, trucco e parrucco. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, è una nuova tecnica utilizzata dai professionisti del make up per rendere la pelle super luminosa.

Stiamo parlando della “Glazed skin”, ecco in cosa consiste e come realizzarla da sole a casa.

Cos’è la glazed skin

Avete presente quelle glasse lucidissime sopra le torte di alta pasticceria? Sembra proprio che nel magico mondo del make up esista una tecnica che promette proprio questo effetto sulla nostra pelle. Come abbiamo detto stiamo parlando della glazed skin, per cui stanno impazzendo anche le star.

Si tratta dello step successivo del make up effetto glow e, leccornie a parte, pare che questo make up voglia imitare l’effetto della pelle illuminata da oli e luci dei culturisti, simbolo di salute e benessere.

Come realizzarla

Non proprio un look da tutti i giorni, certo, ma se in vista di un evento speciale volete provare a realizzarla sappiate che per una glazed skin d’effetto prima di tutto la vostra pelle dovrà passare da una profonda skincare, utile a purificarla, nutrirla e soprattutto idratarla profondamente. Successivamente bisognerà completare la base trucco con prodotti cremosi e, se si vuole osare, anche dal finish perlato. Per dare quel tocco in più, soprattutto se si punta a valorizzare o, perché no, anche ringiovanire otticamente lo sguardo, si potrà puntare su ombretti o illuminanti sulle tonalità rosate o metallizzate.

La glazed skin infatti è spesso accompagnata a look sulle tonalità del nude, ma chi invece ama osare può abbinare questa tecnica ad ombretti metallizzati. Attenzione comunque a non confondere la glazed skin con l’effetto wet, ovvero l’effetto bagnato. Se quest’ultimo infatti ha l’obiettivo di farvi sembrare proprio appena uscite da sotto l’acqua, la glazed skin è più un effetto naturale della pelle ben idratata dall’interno.

Le star del web che hanno provato la glazed skin

Tra le personalità del mondo social che hanno provato la glazed skin spicca sicuramente il nome di Hailey Baldwin, conosciuta meglio dal popolo del web come Hailey Bieber, dopo il matrimonio con il celebre cantante Justin.

Pare sia stata proprio la modella e influencer a lanciare questa nuova tendenza in fatto di make up. Sul proprio profilo Instagram infatti, ha condiviso una serie di scatti in cui era ritratta lei stessa, accompagnati dalla didascalia “Glazed skin all 2022. Tell a friend”, ovvero “Pelle effetto glassa per tutto il 2022. Ditelo agli amici!”.

Pelle effetto glassa anche per Meghan Markle, la moglie di Harry d’Inghilterra, ex principe di Buckingham Palace. L’ex star di “Suits” è molto fortunata, ha una pelle bellissima, dal colore alla stessa texture, una pelle che richiede davvero pochissimi prodotti per essere messa in risalto.

Per la serie “less is more” di cui anche il mondo del make up non si stanca mai, provate ad imitarla servendovi solo del vostro fidato fondotinta, un buon illuminante applicato sui punti giusti e una passata di gloss trasparente sulle labbra.