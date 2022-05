Martedì 31 maggio andrà in onda la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, fiction che vede come protagonisti Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales. Ecco le anticipazioni di questa puntata.

Giustizia per tutti: in onda la terza puntata

Questa sera, martedì 31 maggio, andrà in onda la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, fiction che vede come protagonista Raoul Bova, che ha debuttato lo scorso 18 maggio, con la regia di Maurizio Zaccaro e Eros Puglielli. Giustizia per tutti parla delle vicende di Roberto Beltrami, un noto fotografo che viene scarcerato dopo dieci anni dietro le sbarre da innocente. È stato accusato ingiustamente dell’omicidio di sua moglie Beatrice.

La fiction, una produzione RB Produzioni e ShowLab in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, è arrivata alla sua terza e ultima puntata, con il finale tanto atteso da tutti i telespettatori che si sono appassionati a questa storia.

Giustizia per tutti: anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza ed ultima puntata di Giustizia per tutti svelano grandi colpi di scena, soprattutto perché Roberto Beltrami è finalmente ad un passo dalla verità su quello che è accaduto alla moglie Beatrice.

Roberto, interpretato da Raoul Bova, sta sciogliendo tutti i suoi dubbi sulla morte della moglie Beatrice, interpretata da Anna Favella, ed è ad un passo dal riuscire a svelare questo mistero. Il fotografo potrà contare sull’aiuto di Daniela, la stessa Favella in un doppio ruolo, e della figlia Giulia, interpretata da Francesca Vetere. Le indagini porteranno ad una connessione tra lo studio Bonetto e l’omicidio. Il movente del delitto sarebbe un segreto da tenere nascosto, per cui Beatrice ha già pagato con la sua stessa vita. Per questo papà Carlo, interpretato da Beppe Rosso, si confronterà con la figlia Victoria, interpretata da Rocio Munoz Moralez, perché Beltrami si riesca a rassegnare definitivamente. La verità, però, è sempre più vicina, anche grazie al ritrovamento di alcune visure societarie, che metteranno in relazione il tragico evento con lo studio legale. Nonostante le cattive intenzioni dei Bonetto, Victoria e Roberto saranno sempre più vicini e si scambieranno un bacio. Durante l’ultima puntata, inoltre, Roberto aiuterà l’amico Fabio a discolparsi dalle accuse per l’omicidio della ragazza e affiancherà Victoria nell’indagine che coinvolge un suo ex professore.

Giustizia per tutti: gli ascolti e la seconda stagione

La prima stagione di Giustizia per tutti è giunta alla sua ultima puntata, in onda martedì 31 maggio su Canale 5. Dopo il boom di ascolti per la prima puntata, che ha raggiunto 3,7 milioni di telespettatori, per uno share del 20,5%, si è registrato un forte calo per la seconda puntata, vista da 2,4 milioni di spettatori, per uno share del 13%. Nonostante questo c’è grande attesa per la terza puntata e si inizia già a parlare di un’eventuale seconda stagione per la fiction Mediaset. Giustizia per tutti in streaming è disponibile nel catalogo di Mediaset Infinity. Sulla piattaforma le puntate sono state caricate in contemporanea con la messa in onda.