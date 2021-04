Il passato in carcere e nel mondo del rap, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore esordiente Giuseppe Dave Seke, protagonista della serie tv Netflix Zero nella quale veste i panni del giovane supereroe Omar.

Giuseppe Dave Seke: chi è

Giuseppe Dave Seke è nato il 12 ottobre 1995 in un piccolo paesino a pochi chilometri da Padova, Pontevigodarzere. Qui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza insieme ai genitori di origini congolesi e ai suoi fratellini più piccoli. La sua è una storia difficile, di vita di periferia tra spaccio e rapine. Nel 2015 il giovane è stato infatti condannato a due anni di carcere e arresti domiciliari per una tentata rapina.

Un passato buio, dal quale Giuseppe non ha tardato a riscattarsi.

Il suo riscatto è iniziato dapprima con la musica. Si è appassionato al rap ed ha iniziato a comporre le sue barre e il suo ritmo con lo pseudonimo di DDrugz. Da questa esperienza ha imparato molto e ha fatto molte conoscenze, creando attorno a sé una cerchia di amici fidati. Proprio uno di questi amici, nonché suo produttore Wairaki De La Cruz, lo ha casualmente indirizzato verso la carriera di attore.

L’amico gli ha infatti inviato un link del post pubblicato da Antonio Dikele Distefano in cui si cercavano attori esperti ed esordienti per i provini di una nuova serie tv. Giuseppe all’inizio non voleva provarci, non era convinto e non credeva in sé stesso. Dopo molte esitazioni ha mandato il suo video ed è stato chiamato per un provino a Milano. Da lì la sua vita è cambiata totalmente, come afferma egli stesso in un post su Instagram:

Fino all’anno scorso facevo il magazziniere, volevo cambiare la mia vita, ma mai mi sarei immaginato che potesse cambiare fino a questo punto.

Il ruolo di Omar nella serie tv ‘Zero’

Il provino di Giuseppe Dave Seke va a buon fine e viene ingaggiato come attore protagonista della serie tv Netflix Zero, distribuita a partire dal 21 aprile 2021. Nella serie l’attore, alla sua prima esperienza nel settore, veste i panni di un giovane ‘supereroe’ di nome Omar. La serie tv è stata distribuita in ben 190 Paesi in tutto il mondo e ha riscosso molto successo in Italia. Accanto a Giuseppe Dave Seke ci sono gli attori, anch’essi quasi tutti esordienti, Beatrice Grannò, Haroun Fall, Madior Fall, Daniela Scattolin e Richard Dylan Magon.

La storia di Omar e dei suoi amici è ambientata nelle periferie milanesi ed è tratta da un libro di Antonio Dikele Distefano. L’autore ha descritto in breve i valori che la serie tv vuole trasmettere in un post sul suo profilo Instagram:

Con questa serie non volevamo raccontare la vita di un supereroe predestinato, ma quella di un ragazzo che è costretto a diventarlo. Zero è la storia di chi impara ad accettare la propria diversità. Una diversità al di là di ogni tratto estetico, come quella che nascondiamo ogni giorno che usciamo dalla porta di casa. Zero è la storia di chi impara che spesso le cose più importanti e che ci salveranno, sono proprio quelle che avevamo tenuto invisibili.

