Giulia Salemi ha deciso di dire la sua in merito al caso di Marco Bellavia e alle scuse di Ginevra Lamborghini, che non avevano convinto i fan del reality show.

Giulia Salemi: il caso Bellavia

Come i fan e i telespettatori del GF Vip 7 anche Giulia Salemi è stata particolarmente olpita dal caso di Marco Bellavia al GF Vip e lei sessa ha confessato di aver voluto scrivere un messaggio all’ex conduttore di Bim Bum Bam per esprimergli la sua vicinanza dopo quanto accaduto.

Nonostante questo Giulia Salemi si è anche espressa a favore di Ginevra Lamborghini, specificando che, a suo avviso, le sue scuse sarebbero state sincere.

“Ci tenevo a dargli il mio supporto. Sono contenta perché l’ho sentito bene, e aggiungo che sono molto contenta di come il Grande Fratello ha gestito il caso, Alfonso (Signorini, ndr) è stato bravissimo: alcune persone hanno pagato ma penso che sia giusto. Certo, mi dispiace per una ragazza come Ginevra, che avrebbe potuto fare un bel percorso.

È una brava ragazza che ha parlato senza collegare il cervello: quando si è scusata ho sentito sincerità, e spero che questa luce accesa sulla salute mentale possa dare forza alle persone che hanno paura a chiedere aiuto”, ha dichiarato l’influencer, che si è anche mostrata contraria alla gogna mediatica che si è scatenata contro Ginevra.

Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha fatto sapere che, nonostante in molti lo vorrebbero, Ginevra Lamborghini non tornerà al GF Vip (così come previsto nei casi di squalifica al programma tv).