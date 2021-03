Dal 3 marzo “Glirl Power – La rivoluzione comincia a scuola”, è disponibile nel catalogo di Netflix. Tratto dal romanzo omonimo di Jennifer Mathieu, il film diretto da Amy Poehler parla di giovani donne che fanno gruppo per prendersi il loro posto nel mondo.

Non importa quale etichetta abbia scelto la società per ognuna di queste ragazze, il punto è non lasciare indietro nessuno. Un film, in origine un romanzo, dedicato alle donne del futuro da altre donne.

Il “Girl Power” arriva su Netflix: la trama

“Girl Power – La rivoluzione comincia da scuola” racconta la storia di Vivian, una studentessa sedicenne ed introversa che frequenta il liceo. Tra gruppetti di cheerleader, atleti e nerd, lei e Claudia, la sua migliore amica, si sentono invisibili.

L’ambiente scolastico ovviamente non aiuta, tra omofobia, bullismo, sessismo e professori umanamente assenti, è un ambiente decisamente tossico per gli stessi studenti che lo vivono e talvolta perpetrano questi atteggiamenti.

L’arrivo di Lucy, una nuova studentessa, segna il momento in cui tutto cambia. Accanto a lei Vivian capisce l’importanza di lottare contro i soprusi, di qualsiasi natura essi siano. Per farlo si ispira alla madre, che da giovane, al liceo, ha fatto parte del movimento punk delle Riot Grrrl.

Vivian fonda una rivista chiamata “Moxie!” che tradotto dallo slang significa “coraggio”, e articolo dopo articolo denuncia il sessismo presente nel liceo. Attorno a Vivian si forma così un gruppo di ragazze appartenenti a ogni tipo di gruppo scolastico, ma anche a ogni tipo di etnia ed estrazione sociale. Unite e pronte per la rivoluzione.

Netflix e il sodalizio tra donne

Non è la prima volta che Netflix ci racconta il sodalizio tra donne. Lo ha fatto facendoci viaggiare nel tempo con le due diversissime, ma inseparabili amiche de “L’estate in cui imparammo a volare” e anche con la serie tv “Grace&Frankie”, dove argomento centrale è anche l’omosessualità. Con “Girl Power – La rivoluzione comincia dalla scuola”, la piattaforma di streaming nero-rossa ci propone un’eredità generazionale molto particolare.

Un particolare passaggio di testimone, che parte da donne che a loro tempo avevano iniziato la lotta contro discriminazioni e sessismo in un’epoca in cui discriminazioni e sessismo erano manifeste e combatterle era considerato un argomento tabù. A portare avanti questa eredità sono le figlie di quelle donne, ma anche le figlie di chi ancora oggi è cieco davanti ai problemi causati da tutti questi atteggiamenti tossici. Un film perfetto per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli. Perfetto non solo per le piccole donne, ma anche per quelli che saranno gli uomini del futuro. Perché la lotta contro le discriminazioni è una cosa che deve riguardare tutti.