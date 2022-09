Giovanni Vescovo, classe 1992 originario di Treviso, è stato ex corteggiatore di Uomini e Donne e ora vestirà i panni del nuovo postino di C'è Posta per Te

C’è Posta per Te avrà un nuovo postino ed è stato scelto dalla conduttrice del programma Maria De Filippi: il suo nome è Giovanni Vescovo, ex volto di Uomini & Donne.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Giovanni Vescovo: chi è il nuovo postino di C’è Posta per Te?

Giovanni Vescovo ha 29 anni, è nato a Treviso ma vive e lavora a Roma dove ha lavorato finora nelle pubbliche relazioni. Non si hanno informazioni sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza, studi compresi.

Tuttavia, sicuramente gli occhi più attenti lo avranno già notato in televisione, in una vecchia edizione di Uomini & Donne nelle vesti di corteggiatore; Vescovo, infatti, non è estraneo alle telecamere, poiché nell’edizione 2016/2017 del noto date show di Maria De Filippi era sceso a corteggiare l’ex tronista (e poi gieffina) Sonia Lorenzini.

Purtroppo quell’esperienza non finì nel migliore dei modi, dato che Lorenzini dopo un paio di uscite si rese conto che tra loro non era scattato alcun feeling e decise così di eliminarlo.

Dopo l’esperienza a Uomini & Donne Giovanni Vescovo ha proseguito con il suo lavoro da PR nella capitale, ma molto presto lo vedremo nei panni del nuovo postino di C’è Posta per Te.

Per quanto riguarda la famiglia e la vita privata di Giovanni Vescovo, in realtà non si hanno particolari informazioni.

Il suo profilo Instagram, attivo quotidianamente, conta più di 4000 follower e più di 100 post. Non è chiaro se attualmente sia ancora fidanzato o meno, ma osservando alcune vecchie foto da lui pubblicate, sembrerebbe di sì. La ragazza in questione, dunque, sarebbe Giordana Giuliattini, 30enne di Arezzo.

C’è Posta per Te: la nuova esperienza di Giovanni Vescovo

Maria De Filippi ha scelto lui: Giovanni Vescovo sarà ufficialmente il nuovo Postino di C’è Posta per Te, in partenza a gennaio 2022.

Ad annunciare Vescovo è stato proprio l’account ufficiale del programma, che gli ha voluto dedicare una breve clip di presentazione in cui Vescovo, già vestito con la “divisa d’ordinanza” salta in sella all’iconica bicicletta (simbolo del programma), suona il campanello e si presenta: “Ciao, sono Giovanni, vengo da Treviso, ho 29 anni e sono il nuovo postino di C’è Posta per Te“. Il video si conclude con una scritta in dissolvenza: “Prossimamente nelle vostre case“.

Carismatico e solare, Giovanni Vescovo consegnerà i famosi inviti a tutte quelle persone che hanno una storia da raccontare: accetteranno l’invito? Non ci resta che aspettare!

Vescovo è prontissimo a vivere la sua nuova avventura e con lui, con alte probabilità, ci sarà ancora l’ex tronista di U&D Andrea Offredi, entrato ufficialmente nella squadra nel 2018, lo stesso anno in cui anche Chiara Carcano ha fatto il suo ingresso. Rimane Gianfranco Apicerni (nel programma dal 2011).

Tutto è pronto per la nuova ed emozionante edizione di C’è Posta per Te, in partenza nel nuovo anno, il 2023, con tantissime soprese, tantissime storie e tanta voglia di emozionarsi ancora: stay tuned e in bocca al lupo a Giovanni Vescovo!