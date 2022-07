Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi, lui è furioso

Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi, dal flirt che fu a lui che è furioso oggi, non tanto per il flirt con la donna che ha sostitttio Ilary Blasi nel cuore di Francesco Totti, ma per quello che su quel flirt Apicerni non avrebbe mai detto o autorizzato a scrivere.

Preambolo: Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi in passato hanno avuto una relazione romantica, quella storia pare sia durata un paio di anni e qualche giorno fa il settimanale DiPiù ha pubblicato una dichiarazione dell’ex tronista di Maria De Filippi.

Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni “virgolettato”

Attenzione, si tratta di una dichiarazione in virgolettato, cioè quelle sarebbero parole che Gianfranco avrebbe consapevolmente pronunciato sapendo d rivolgersi ad un giornalista: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita.

Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”. Ecco, secondo Apicerni quel virgolettato sarebbe totalmente inventato. E l’ex postino di Maria De Filippi poi tronista lo ha scritto su Instagram: “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei miei virgolettati (MAI RILASCIATI) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di dieci anni fa)”.

“Io quell’intervista l’ho rifiutata”

E ancora: “Lo stesso giorno e i giorni a seguire, la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me”.